WWF: EU-Pläne bei Fischereikontrolle sind unzureichend

Teilen

Die WWF sieht die EU-Pläne zur Kontrolle der Fischerei als nicht ausreichend an (Symbolbild) © IMAGO/W. Pattyn

Die Umweltschutzorganisation WWF hält EU-Pläne zur Kontrolle von illegalem Zurückwerfen von Beifang durch Fischer für unzureichend.

Brüssel - Der WWF kritisiert in einem am Freitag veröffentlichten Bericht, dass durch die zur Debatte stehenden Vorschläge wohl nur ein kleiner Teil der sogenannten Rückwürfe wirksam kontrolliert und somit verhindert werde. Umstritten ist insbesondere die Frage, ab welcher Größe Schiffe mit Überwachungskameras ausgestattet werden sollen. Das Zurückwerfen des Beifangs ist auch deshalb ein Problem, weil die Fische meistens schon tot sind oder sterben, wenn sie über Bord gehen. Die EU-Kommission hatte deshalb 2018 neue Regeln zum Schutz der Fischbestände vorgeschlagen, über die EU-Staaten und das Europaparlament nun beraten.

Die EU-Länder wollen durchsetzen, dass nur besonders große Schiffe von mehr als 24 Metern mit Kameras ausgestattet werden müssen. Diese sind der WWF-Untersuchung zufolge für gut ein Drittel (37 Prozent) der gemeldeten Rückwürfe verantwortlich. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von Mitte 2021 wären davon 48 Schiffe in Deutschland betroffen, die für den Großteil der deutschen Fänge verantwortlich seien. Das EU-Parlament will hingegen strengere Regeln, die auch Schiffe ab 12 Metern erfassen. Diese haben dem WWF zufolge zwar nur einen geringen Anteil an den registrierten Rückwürfen, machen aber den Großteil der Fischereischiffe aus.

«Beide Vorschläge reichen nicht aus, um illegale Rückwürfe zu stoppen und dem Rückgang der Fischbestände entgegenzuwirken», sagte WWF-Fischereiexpertin Stella Nemecky. Sie fordert, die Kamera-Pflicht deutlich auszuweiten - auch auf solche, die besonders anfällig für Rückwürfe sind. Sie betont, dass vor allem das Fanggerät ein entscheidendes Kriterium ist, 92 Prozent der Rückwürfe stammten von Schiffen mit sogenannten Grundschleppnetzen. Das Problem beim Beifang ist, dass Fischer oft nicht nur das im Netz haben, was sie tatsächlich fangen wollen. Damit der Beifang begrenzt und nicht massenhaft zurück ins Meer geworfen wird, gibt es die sogenannte Anlandepflicht in der EU. Demnach müssen Fischarten, von denen nur eine bestimmte Menge gefangen werden darf, auch an Land gebracht und erfasst werden. Ob sich Fischer daran halten, ist auf dem offenem Meer aber schwer zu kontrollieren. In EU-Gewässern sind viele Bestände ausgedünnt, das Ökosystem Meer leidet unter intensiver Fischerei und dem Klimawandel. (dpa)