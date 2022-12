WWF lobt Entwurf für neues Biodiversitätsabkommen bei Weltnaturkonferenz

Weltnaturkonferenz (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Die Naturschutzorganisation WWF hat sich lobend zum Entwurf für ein neues Abkommen zur Biodiversität bei der Weltnaturkonferenz geäußert.

Montréal in Kanada - Der Text habe zwar noch „große Lücken“, aber „gemessen an den schwierigen Verhandlungen“ der vergangenen Wochen sei es „ein überraschend vielversprechender Zwischenstand“, erklärte der WWF Deutschland am Montag. In den nächsten entscheidenden Stunden dürfe das Ambitionsniveau auf keinen Fall sinken.

Im jetzigen Zustand könne man zwar noch nicht von einem „Paris-Moment für die Natur“ sprechen, sagte Florian Titze, Experte für internationale Politik beim WWF Deutschland, aber „der grobe Rahmen stimmt und der übergeordnete Auftrag des Dokuments hat den Anstrich eines 1.5-Grad-Ziels wie beim Pariser Vertrag“.



Die Verhandlungsstaaten müssten die wenige verbleibende Zeit nutzen, um aus diesem vielversprechenden Entwurf einen „Montréal-Moment“ für die Natur zu machen. „Wir brauchen ihn auch für unsere eigene Lebensversicherung.“



Nach tagelangem Ringen um ein neues Abkommen zur Biodiversität geht die Weltnaturkonferenz COP15 im kanadischen Montréal am Montag in den offiziell letzten Tag der Verhandlungen. Am Sonntag legte der chinesische Konferenzvorsitz einen Kompromissvorschlag zu einem Abkommen vor, dem allerdings noch alle 196 Unterzeichnerstaaten der Biodiversitätskonvention von 1993 zustimmen müssen.

In der Nacht zu Montag standen die Teilnehmer kurz vor einer Einigung zu einem „Friedenspakt mit der Natur“, um die biologische Vielfalt der Erde besser zu schützen, nachdem Fortschritte bei den Schutzgebieten und der Bereitstellung neuer Finanzmittel erzielt worden waren.



Bei dem Treffen ringen knapp 5000 Delegierte aus 193 Ländern um ein neues Artenschutzabkommen. Insbesondere die Finanzierung des Artenschutzes in Entwicklungsländern war strittig. Laut dem Kompromissvorschlag sollen die reichen Länder ihre Finanzhilfen für die Entwicklungsländer für die Biodiversität bis 2025 auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen, bis 2030 dann auf 30 Milliarden Dollar. kas/ma