XXXLutz: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

XXXLUtz Feldbach © Begsteiger / IMAGO

Immer wieder schluckt der XXXLutz Konzern kleine Konkurrenten. Infos rund um Aufstieg und Zukunftsplanung des Möbelhauses.

Haag im Hausruck – 1945 wurde die kleine Marktgemeinde in Österreich zur Geburtsstätte einer künftigen, international agierenden Einrichtungshauskette. Das damals noch winzige Unternehmen Möbel Lutz der Gertrude Seifert, geborene Lutz, lieferte zunächst regionale Handwerkskunst in Form traditioneller Bauernmöbel und handbemalter Spanschachteln. Heute zählt die XXXLutz-Gruppe mit über 350 Filialen weltweit und einem Rundum-Angebot in Sachen Einrichtung und Wohnen zu den größten Möbelhäusern der Welt. Die Firmenzentrale für Deutschland hat ihren Sitz seit 2009 in Würzburg.

XXXLutz von der Gründung bis heute: Ein Möbelhaus mit beeindruckenden Fakten

Bezeichnend für den unaufhaltsamen Erfolg von XXXLutz ist eine stetige Expansions-Politik. Bereits frühzeitig ruhten sich die Verantwortlichen keineswegs auf ihrem Erfolg aus, vielmehr brachten sie das Unternehmen durch Erweiterungen auf Kurs. Mit Eröffnung des Möbeldiscounters Möbelix 1989 gelang der Sprung über die Landesgrenze. Nach einem Jahr feierte man die Eröffnung der ersten Filiale in Deutschland. Im Jahr 2002 erblickt ein weiteres Kind der Unternehmensgruppe das Licht der Möbelhaus-Welt: Der Möbeldiscounter mömax steht für modisches Wohnen zu günstigen Preisen. 2003 war das Möbelhaus XXXLutz mit über 8.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,25 Milliarden Euro Österreichs umsatz- und verkaufsflächenmäßig größter Möbelhändler. Nach 76 Jahren verzeichnete die Firmenspitze im Jahr 2021 einen Umsatz von 5,34 Milliarden Euro und über 25.800 Mitarbeiter an mehr als 350 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien, Schweiz, Rumänien, Kroatien, Schweden, Bulgarien, Slowenien, der Slowakei, Bulgarien, Polen und Ungarn. Zur Strategie gehört ebenso die Übernahme anderer Unternehmen der Möbelbranche. So holte das Möbelhaus in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Mitkonkurrenten in die Unternehmensgruppe – in Teilen oder komplett unter anderem ROLLER, POCO, Mann Mobilia und BUT (Frankreich). Innerhalb des Einkaufsverbundes GIGA International rund um die XXXLutz-Gruppe profitieren alle Mitglieder von der engen Kooperation und damit mehr Erfolg in der international hart umkämpften Möbelbranche.

Möbelhaus XXXLutz: Shopping im XXXL-Sortiment

Anders als zahlreiche Möbeldiscounter legt das Möbelhaus aus Österreich Wert auf ein Sortiment, das sowohl preiswertes Wohnen mit Qualitätsanspruch als auch Möbel der Premiumklasse umfasst. Damit erweitert sich der Kundenstamm entscheidend. Neben attraktiven und stilvollen Einrichtungselementen für jeden Raum, Küchenmöblierung und Elektrogeräten, Gartenmöbeln und Bürowelt finden Kundinnen und Kunden in den Filialen trendige Heimtextilien, Dekorationen und moderne Beleuchtungslösungen für jeden Wunsch. Hochwertige Teppiche und Bodenbeläge sowie geschmackvolles Geschirr und Kochzubehör runden das Angebot ab. Dabei treffen Interessierte auf große Namen wie Stressless, Leonardo, Villeroy & Boch, Black & Decker, Calvin Klein oder Samsung.

Die Sortimentsbereiche im Überblick:

Möbel für jeden Wohnbereich innen und außen

Büromöbel für privat und Business

Leuchten in den Bereichen Wohnen, Deko und Arbeitsplatz

Teppichböden und Bodenbeläge

Matratzen

Saisonales wie die Weihnachtswelt

Haushaltszubehör und Küchengeräte

Produkte rund um Gesundheit und Körperpflege

Grills

Whirlpools und Infrarotkabinen

Deko und Heimtextilien

Freizeit, Hobby und Heimwerken

Klimatisierung

Alles fürs Kind ab dem ersten Tag

Geschmackvolle Stärkung erhalten die Kunden von XXXLutz in den Restaurants der Möbelhäuser bereits zum Frühstück. Mittagstisch und Dessertabteilung runden das Bewirtungsangebot ab – kostenloses WLAN inklusive. Das Unternehmen setzt auf den Einkauf bei regionalen Produzenten und untermauert damit den modernen Nachhaltigkeits- und Umweltschutzaspekt.

XXXLutz: Möbelhaus mit Anspruch an Service und Einkaufserlebnis in den Filialen

Das Konzept der XXXLutz Möbelhäuser ist bestrebt, seinen Kunden so weit als möglich entgegenzukommen. Neben den gängigen Offerten wie Küchenplanung, Lieferung und fachgerechte Montage aller Großmöbel, Nähservice, Verlegung von Bodenbelägen und ordnungsgemäßer Installation von Elektrogeräten haben sich die Verantwortlichen weitere Vorzüge einfallen lassen. So ist es beispielsweise möglich, Teppiche zu Hause auf Probe auszulegen, um die gewünschte Farbgebung in den künftigen Räumlichkeiten zu testen. Altmöbel werden auf Wunsch bei der Anlieferung der neuen Produkte gegen geringen Aufpreis mitgenommen, Elektroaltgeräte sogar kostenlos entsorgt. Für Brautpaare und frischgebackene Eltern bietet sich mit den Geschenktischen eine wundervolle Möglichkeit, zielgenau beschenkt zu werden. In Sachen Kundenbindung eröffnet das Möbelhaus mit der XXXL Freundschaftskarte den Weg zu exklusiven Angeboten, besonderen Rabatten wie dem Jahresbonus oder dem kostenlosen Leihtransporter. Im Abverkauf und Sale warten Schnäppchen aus Sortimentswechseln und Rabatt-Aktionen. Vielfältige Inspiration zum Thema Einrichten sowie Tipps und Trends für das tägliche Leben hält XXXLutz in aktualisierter Version in zahlreichen Ratgebern auf der Internetseite bereit.

Möbelhaus mit Herz: XXXLutz als Großfamilie

Hohe Maßstäbe legt das Möbelhaus auch bei seinem Mitarbeiterstab an, denn der tägliche, zuvorkommende und kompetente Umgang mit Kunden will gelernt sein. Regelmäßige Schulungen, jährlich 1.000 Auszubildende in 15 Berufen, Abiturienten- und Traineeprogramme sorgen mit dafür, dass Service und fachliche Stärke im Umgang mit Kunden kennzeichnend sind. Über die Hälfte der Schlüsselstellen in Führungspositionen sind mittlerweile mit Personal aus der eigenen Ausbildungsriege besetzt. In vielen Bereichen liegen die Löhne weit über dem branchenüblichen Schnitt. Ein gut vernetztes Betriebsgremium ist Vermittler zwischen Personal und Firmenleitung. Mit dem Bonusprogramm XXXL Plus erhalten die Mitarbeiter viele Vergünstigungen, etwa Beiträge zu Versicherungen, Notfallhilfen bei Unglücksfällen oder schweren Schicksalsschlägen, aber auch Einkaufsvorteile im eigenen Haus und bei Partnerunternehmen. Zuletzt kam das „Company Bike Leasing“ hinzu, ein vergünstigtes Angebot für Fahrrad-Leasing.

Möbelhaus XXXLutz: Mehr als 350 Filialen quer durch Europa, knapp 50 in Deutschland

In vielen Fällen sind die Möbelhäuser schon von Weitem zu erkennen. Noch vor dem typisch weiß-roten Logo weist der überdimensionale rote Stuhl den Weg. Der hat es bereits bis ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft und durfte sogar schon Plattform für Hochzeiten und Pressekonferenzen sein. In Deutschland arbeiten über 11.000 Mitarbeiter an 48 XXXLutz Standorten und 45 mömax Trendmöbelhäusern für einen zufriedenen Kundenstamm. Die Standorte orientieren sich an der direkten Nähe zu großen Ballungsräumen. Die Öffnungszeiten können zwischen den Filialen abweichen, liegen jedoch meist von Montag bis Samstag zwischen 10 Uhr und 19 oder 20 Uhr. Zusätzliche Aktionstage ermöglichen nach Vorankündigung das Shopping-Erlebnis in einzelnen Möbelhäusern an langen Einkaufsnächten auch am Wochenende.

Wenn‘s ein wenig mehr sein darf, ist XXXL Neubert als erfahrener Ausstatter der passende Partner. Der Hotel- und Objekteinrichter setzt 50 Jahre Expertise um in stilvolle Hoteleinrichtungen, Empfangsbereiche und Restaurants oder Bars. In Sachen Konferenzräume finden die Spezialisten individuelle Lösungen für alle Business-Ansprüche.

XXXLutz: 24/7-Einkaufen im Onlineshop des Möbelhauses

Seit 2013 ergänzt der Online-Auftritt der XXXLutz-Gruppe mit 60.000 Artikeln das Geschäft rund um Möbel & Co. Auch wenn der Flyer im Briefkasten eventuell die erste Anregung gibt: Der moderne Möbeleinkauf findet auch im Möbelhaus mit dem roten Riesenstuhl in weiten Teilen nicht mehr unbedingt und ausschließlich in den Filialen statt. Für viele Kunden beginnt die Auswahl oftmals bereits zu Hause im umfassenden Onlineshop auf dem PC-Bildschirm, Handy oder Tablet. Per Newsletter erreichen die Ankündigungen über Rabatt- und Schnäppchen-Angebote am schnellsten die XXXL Kundschaft. Der nächste Schritt ist der bequeme Kauf über den Onlineshop und die Auswahl der Zahlungsweise und des Transportwegs: Lieferung oder Click & Collect vor Ort. Per Termin findet auf Wunsch eine Video-Beratung statt, im Rahmen derer im persönlichen Gespräch alle noch bestehenden Fragen besprochen und beantwortet werden können. Im Übrigen klappt der Einkauf auch in umgekehrter Reihenfolge: Zunächst Probewohnen vor Ort und danach zu Hause bequem bestellen.

Apropos online: Seit 2021 ist der bekannte Schauspieler Matthias Schweighöfer das Werbegesicht der XXXLutz-Gruppe – im Print, im Online-Auftritt des Möbelhauses und als Werbespots in den Social-Media-Kanälen.