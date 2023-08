Yves Rocher schließt alle Filialen im deutschsprachigen Raum

Yves Rocher schließt alle Läden in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ihre Jobs verlieren.

Stuttgart – Das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher schließt alle Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell ist Yves Rocher nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften“, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage mit. Betroffen sind 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die schon im März über den Schritt informiert wurden.

Yves Rocher: Pionier der Naturkosmetik

Yves Rocher gilt als einer der Pioniere der Naturkosmetik. Geworben wird mit hochwertigen, natürlichen Produkten zu günstigen Preisen. Nun scheint die Marke es jedoch nicht geschafft haben, sich angesichts wachsender Konkurrenz zu behaupten. Die Läden sollen in den kommenden Monaten nach und nach geschlossen werden. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Yves Rocher wurde 1959 vom gleichnamigen Gründer ins Leben gerufen. „Die intensive Beziehung zur Natur ist der Ausgangspunkt für alles: Yves Rocher beschließt in Handarbeit eine Creme aus Feigwurz herzustellen“, heißt es auf der Webseite zum Gründungsmythos des Unternehmens. So habe Yves Rocher mit Naturkosmetik begonnen. Seit 2007 wird das Unternehmen vom Enkel des Gründers, Bris Rocher geführt.

