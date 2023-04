Zahl der Apotheken 2022 gesunken

Teilen

Apotheke © Rolf Poss/IMAGO

In Deutschland ist die Anzahl der Apotheken in Deutschland 2022 um fast 400 zurückgegangen.

Berlin in Deutschland - Aktuell gibt es bundesweit knapp 18.000 Apotheken, wie die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände (Abda) am Dienstag in Berlin mitteilte. Beschäftigt waren dort knapp 160.000 Menschen, fast 53.500 von ihnen Apothekerinnen und Apotheker.

Der Gesamtumsatz betrug den Angaben zufolge knapp 65 Milliarden Euro, eine durchschnittliche Apotheke erwirtschaftete einen Umsatz von 3,225 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern für eine Inhaberin oder einen Inhaber betrug demnach im Schnitt knapp 163.000 Euro. Das seien 23 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund dafür sind auch die hohen Einnahmen in der Corona-Pandemie.

Der Deutsche Apothekerverband DAV forderte von der Politik, die „flächendeckende Arzneimittelversorgung durch eine angemessene Vergütung“ der Apotheken auch in Zukunft sicherzustellen. Der Kostendruck wachse seit Jahren. Trotzdem werde der Kassenabschlag erhöht und die Apothekenhonorierung gesenkt.



Der DAV forderte eine Erhöhung dieses in der Arzneimittelpreisverordnung für rezeptpflichtige Medikamente festgelegten Honorars von 8,35 Euro auf 12,00 Euro. Das Honorar müsse zudem „regelhaft und automatisiert an die Kostenentwicklung angepasst werden“. ilo/pw