Die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland hat sich im Januar im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

Wiesbaden - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe im ersten Monat des Jahres 16,2 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland, das war ein Anstieg von fast 152,9 Prozent verglichen mit Januar 2021. Damals galt wegen der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot.

Allerdings erreichte der Tourismus damit noch nicht wieder das Vorkrisenniveau. Verglichen mit Januar 2020, bevor die Pandemie ausbrach und Schließungen zur Folge hatte, war die Zahl der Übernachtungen 39,9 Prozent niedriger.



Die Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen gingen dabei mit 46,8 Prozent deutlicher zurück als etwa die Übernachtungen in Ferienunterkünften. Auf Campingplätzen war das Niveau verglichen mit Januar 2020 gleich.



