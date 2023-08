Zahl der Oldtimer in Deutschland steigt

Citroen 2CV: Ente (Symbolbild). © Wolfram Weber/Imago

In Deutschland Straßen gibt es immer mehr Oldtimer.

Flensburg in Deutschland - Wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte, waren zum 1. Januar 793.589 Kraftfahrzeuge und Kfz-Anhänger als Oldtimer zugelassen. Dies waren 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Oldtimer steigt der Behörde zufolge seit Jahren kontinuierlich an.

Zuwächse gab es den Angaben zufolge in allen Fahrzeugklassen. Den größten Anteil an Oldtimer-Fahrzeugen bildeten mit 88,7 Prozent die Personenkraftwagen, gefolgt von den Lastkraftwagen (4,8 Prozent) und den Zugmaschinen (3,0 Prozent).



Als Oldtimer dürfen Fahrzeuge und Anhänger bezeichnet werden, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in den Verkehr gekommen sind. Sie müssen weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Zustand sein und zur Pflege des „kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes“ dienen.



Die KBA-Statistik führt dabei Fahrzeuge mit und ohne H-Kennzeichen als Oldtimer auf. Das H-Kennzeichen hat den Vorteil, das damit in der Regel auch das Fahren in Umweltzonen erlaubt ist. Zudem gibt es günstigere Steuer- und Versicherungstarife. mar/mt/ilo