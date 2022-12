Zahl der tunesischen Fachkräfte in Deutschland fast verdoppelt

Tunesische Fachkraft bei der Arbeit (Symbolbild) © Thomas Imo/photothek.net/IMAGO

Immer mehr Tunesier suchen in Deutschland Arbeit, da in Tunesien eine Rekordarbeitslosigkeit von 30 Prozent herrscht.

Berlin in Deutschland - Trotz der Sprachbarriere hat sich die Zahl der tunesischen Fachkräfte, die in Deutschland eine Arbeitserlaubnis erhielten, seit 2020 auf fast 5500 in diesem Jahr verdoppelt. Der Wunsch der Tunesier nach einem guten Job passt perfekt zum eklatanten Fachkräftemangel in Deutschland. Es gibt keine Quoten, die die Einwanderung in den Arbeitsmarkt begrenzen, und berufliche Abschlüsse aus dem Ausland werden zunehmend anerkannt.

Mit seiner niedrigen Geburtenrate herrscht in Deutschland „eine enorme Nachfrage nach Arbeitskräften, nicht nur im Gesundheitsbereich oder der Informatik, sondern auch in der Gastronomie, dem Baugewerbe, der Glasfaserverlegung oder im Transportsektor“, erklärt Narjess Rahmani, Chefin des Unternehmens Get In Germany, das internationale Arbeitskräfte vermittelt. In manchen Branchen, wo besonders viele Arbeitskräfte fehlen, besorgen die Unternehmen den Bewerbern sogar einen Mietvertrag oder eine Ausbildung, damit sie schneller ein Visum bekommen. Viele Arbeitgeber zahlen auch den ersten Deutschkurs.

Yeft Benazzouz, Leiter der Sprachschule Yeft in Tunis, berichtet, dass die Nachfrage nach Deutschkursen seit 2020 stark zugenommen habe. „Früher hatte ich vielleicht ein bis zwei Leute in meinen Kursen, heute sind es sechs bis sieben“, erzählt er. Auch wenn sich der Trend durch die steigende Inflation seit dem Sommer wieder etwas abgeschwächt hat. Neben Deutsch bringt Benazzouz seinen Schülern auch Verhaltensregeln bei mit Sprichwörtern wie: Pünktlich ist schon spät.



Auch Rahmani betont: „Um nach Deutschland zu gehen, müssen sie die Mentalität verstehen: Da wird hart gearbeitet, und es wird viel Wert auf die Motivation der jungen Menschen gelegt, deren Einstellung zur Arbeit.“ Ihrer Ansicht nach fällt es den Tunesiern leicht, sich in Deutschland einzugliedern.



Wasserbauingenieurin Nermine Madssia hat sich - ebenso wie ihre Schwester, eine Pflegekraft - für Deutschland und gegen Frankreich entschieden. Die 25-Jährige, die einen Schleier trägt, befürchtet, in Frankreich anti-muslimischen Ressentiments zu begegnen. In Deutschland hofft sie auf „Respekt und Anerkennung mit einem guten Gehalt“. In Tunesien stagniert der Durchschnittslohn bei 1000 Dinar (etwa 300 Euro), selbst ausgebildete Informatiker verdienen als Berufseinsteiger höchstens doppelt so viel.



Tunesien macht derzeit eine schwere Wirtschaftskrise durch. Das Wachstum liegt bei unter drei Prozent, und die Staatsverschuldung hat durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg stark zugenommen. Hinzu kommt eine politische Krise, seit Präsident Kais Saïed 2021 alle Macht im Staat übernommen hat. Von den Jüngeren will jede und jeder Zweite weg: Mehr als 40.000 Ingenieure und 3300 Ärzte wanderten in den vergangenen fünf Jahren auf legalem Wege aus.

Krankenpfleger Elyes Jelassi aus Korba hat sich vergewissert, dass er in seinem Koffer „ein Stückchen Tunesien“ nach Deutschland mitnimmt: Olivenöl und Gewürze. Der 28-Jährige hätte nicht gedacht, dass er mal das Land verlassen würde. „Aber nach drei Jahren Ausbildung in mehreren Krankenhäusern habe ich beschlossen, dass ich in Tunesien keine berufliche Zukunft habe. Im Ausland ist es leichter“, sagt er der Nachrichtenagentur AFP.



Jelassi ist von einer Klinik in Wiesbaden angeworben worden. Sein Arbeitsvertrag sieht vor, dass er das erste halbe Jahr mietfrei wohnen kann. Außer dem Gehalt war für ihn ausschlaggebend, dass die Krankenhäuser in Deutschland besser ausgestattet sind. In Tunesien „fehlt es in den Krankenhäusern an medizinischen Gütern, was zu Konflikten mit den Bürgern führt und die Arbeit sehr stressig macht“. Aber trotzdem will er nicht für immer in Deutschland bleiben, sondern möchte gern „mit 50 nach Tunesien zurück“. kr/noe