Erster Laden von Zalando eröffnet - weil das Unternehmen musste?

Zalando ist vor allem als Versandhändler bekannt. Inzwischen hat das Unternehmen aber auch seinen ersten Laden eröffnet. Was steckt dahinter?

Berlin - In Berlin steht er, der erste Zalando-Store der Welt. Genauer gesagt in der Weinmeisterstraße, einem beliebten Touristengebiet in Berlin-Mitte, Ende Juli war Eröffnung. Es ist allerdings kein Mode-, sondern ein Beauty-Laden.

Was bei vielen Frauen für Freudenschreie sorgen dürfte, treibt renommierten Parfümerien wie Douglas vielleicht kleine Schweißperlen auf die Stirn. Denn der Online-Versandhändler hat sich laut Handelsmagazin e-tailment.de bereits seit dem Frühjahr neben dem Modehandel ein paar Top-Marken der Beauty-Szene sichern können. Produkte von dem französischen Herstellter L‘Oréal und der amerikanischen Marke Mac können bereits online wie auch seit kurzem in dem neuen 160 Quadratmeter großen Store erworben werden.

+ Der Zalando-Store von innen vor der Eröffnung. © dpa / Jens Kalaene

Zalando: Der Online-Handel bleibt Hauptgeschäft

Der stationäre Handel soll das Modell des Onlinegeschäfts allerdings keineswegs vertreiben, sondern diesen nur noch mehr befeuern. Wie e-tailment.de berichtet, will das Unternehmen zunehmend auf Luxusprodukte im Beauty-Bereich setzen und dafür muss ein stationäres Geschäft vorhanden sein. So die Bedingung der Markenhersteller.

Es liegt also nahe, dass Zalando mit seinem ersten Store in der Liga der großen Acht mitspielen möchte. Das sind die Marken: L‘Oréal, Coty, Estée Lauder, Chanel, Groupe Clarins, LVMH, Shiseido und Puig.

Mit L‘Oréal hat Zalando zwar schon einen Vertrag, allerdings nur für Massenware-Produkte, auf die auch Drogeriemärkte zugreifen können. Die Luxusprodukte des Konzerns hingegen werden nur in Apotheken, bei Friseuren oder Luxus-Parfümerien wie eben Douglas vertrieben. Bisher, denn dem Bericht zufolge könnte Zalando hier bald nachziehen.

Zalando: Freudenschreie und große Konkurrenz

Mit dem Laden in Berlin ist die erste Bedingung, einen stationären Handel zu betreiben, bereits erfüllt, doch es gibt noch mehr Forderungen der Luxusmarken. Zu diesen gehören dem Bericht zufolge Bedingungen wie unter anderem ein hochwertiges Produkt-Umfeld und qualifiziertes Personal.

Insgesamt 60 Bedingungen dieser Art sind es demnach, die Zalando erfüllen müsste, bevor das Unternehmen Düfte und und Make-Up von L‘Oreal-Tochter Lancôme vertreiben darf. Ob sich der Versandhändler und der Kosmetik-Konzern da noch einig werden, wird sich zeigen. Wenn ja, dann wird Zalando mit Sicherheit bald noch mehr Freudenschreie bei Frauen auslösen und eine starke Konkurrenz für Luxus-Parfümerien darstellen.

