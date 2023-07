Zalando startet mit Größenerkennung per Smartphone

Teilen

Zalando © mix1press/Imago

Beim Online-Modehändler Zalando gibt es nun die Größenerkennung per Smartphone für Damenoberteile.

Berlin in Deutschland - Zwei Fotos in eng anliegender Kleidung reichten aus, um die Körpermaße zu ermitteln, teilte Zalando am Montag mit. Das helfe Kundinnen, beim nächsten Einkauf die richtige Passform zu finden. Zalando will mit der Anwendung teure Retouren und Textilabfälle vermeiden.

Die neue Funktion sei zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Damenoberteile verfügbar, teilte Zalando mit. Sie könne auch für Jumpsuits, Jacken, Mäntel und Kleider genutzt werden - gerade in dieser Kategorie sei es besonders schwierig, die passende Größe zu finden. Die Fotos werden nach Abschluss des Vorgangs direkt wieder gelöscht, versicherte Zalando.

„Wir wissen wie frustrierend es ist, auf einen Artikel zu warten und dann festzustellen, dass er nicht passt. Mit der Einführung der Größenempfehlungen auf Basis von Körpermaßen helfen wir unseren Kund*innen, eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen“, erklärt Stacia Carr von Zalando. Mit der Anwendung könnten zudem auch die Geschäftspartner von Zalando „die Wünsche ihrer Kund*innen hinsichtlich Größe und Passform besser verstehen“.



Zalando hat nach eigenen Angaben mehr als 51 Millionen aktive Kunden und Kundinnen in 25 Ländern. Die Plattform bietet Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. ilo/pe