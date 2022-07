H&M zieht sich vollständig vom russischen Markt zurück

H&M-Logo an einem Shop in Moskau © IMAGO/Sergei Fadeichev / ITAR-TASS

Die schwedische Modekette H&M zieht sich komplett aus Russland zurück.

Stockholm in Schweden - Die Fortführung des 2009 gestarteten Geschäfts in Russland sei "angesichts der aktuellen Lage unmöglich", erklärte Firmenchefin Helena Helmersson am Montag in Stockholm. H&M hatte seine Läden in Russland bereits im März als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine geschlossen. Sie sollen nun befristet wiedereröffnet werden, um die letzten Bestände zu verkaufen.

H&M beschäftige nach eigenen Angaben zuletzt etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland. Firmenchefin Helmersson zeigte sich in der Erklärung "tief betrübt über die Folgen, die dieser Schritt für die Kollegen haben wird".



H&M bezifferte die Kosten des Rückzugs aus Russland auf etwa zwei Milliarden Kronen (rund 190 Millionen Euro). Dieser Betrag solle als Einmalkosten in der Bilanz für das dritte Quartal auftauchen.



Mit dem Rückzug folgt H&M dem Schritt anderer skandinavischer Großunternehmen, die Geschäfte in Russland wegen des Ukraine-Kriegs und der in der Folge verhängten Wirtschaftssanktionen zu beenden. Lego, Volvo und Ericsson zogen sich aus Russland zurück, Ikea fährt seine Aktivitäten in Russland und Belarus nach eigenen Angaben herunter. pw/mt