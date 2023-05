Zins-Abzocke bei Sparkassen: In diesen Städten sind die Konditionen besonders schlimm

Von: Lisa Mayerhofer

Immer mehr Banken erhöhen die Tagesgeldzinsen für ihre Kunden. Die Sparkassen hinken dabei stark hinterher. (Symbolbild) © rheinmainfoto/imago-images

Immer mehr Banken erhöhen die Tagesgeldzinsen für ihre Kunden. Viele Sparkassen haben es dabei nicht eilig - anders als bei der Anpassung der Dispozinsen.

München – Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die Inflation die Zinswende eingeleitet – und dafür gesorgt, dass die Banken in Deutschland ihren Kunden wieder mehr Zinsen für ihr Geld anbieten können. Immer mehr Banken erhöhen deshalb die Zinsen fürs Tagesgeld. In der Spitze können sich Sparer nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox Ende April bis zu 3,25 Prozent Zinsen fürs Ersparte sichern.

Sparkassen: Niedrige Tagesgeldzinsen, hohe Dispozinsen

Anders ist es dagegen bei den Sparkassen: Dort müssen sich die Kunden mit niedrigeren oder sogar Null-Zinsen begnügen, wie eine aktuelle Analyse von Verivox nahelegt (Stand: 10. Mai 2023). Das Portal wertete dafür die Tagesgeldzinsen sämtlicher 286 Sparkassen aus, für die sich die Konditionen frei zugänglich auf der Website ermitteln ließen.

86 dieser Sparkassen, also insgesamt etwa 30 Prozent, weisen demnach einen Tagesgeldzins von 0 Prozent aus. Dafür bewegen sich die Dispozinsen in schwindelerregenden Höhen von bis zu 14,33 Prozent, wie eine Tabelle mit ausgewählten Nullzinsen-Sparkassen zeigt:

Die höchsten Tagesgeldzinsen unter den Sparkassen bietet die Sparkasse Altenburger Land mit 1,30 Prozent. Nur fünf Sparkassen haben Zinsen von mindestens einem Prozent im Angebot, wie eine Übersicht der Sparkassen mit den höchsten Tagesgeldzinsen zeigt:

Verivox-Chef: „Sparkassen mit Dispozinsen unter 10 Prozent sind eine Ausnahme“

Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, erklärt dazu: „Viele Sparkassen lassen sich reichlich Zeit damit, steigende Zinsen an ihre Sparkunden weiterzugeben. Auch nach mittlerweile sieben Leitzinserhöhungen in Folge gehen Tagesgeldanleger bei 30 Prozent aller Sparkassen komplett leer aus.“ Umgekehrt würden die Kunden aber den Zinsanstieg bei der Bepreisung der Kontoüberziehung sehr deutlich zu spüren bekommen, so Maier: „Sparkassen mit Dispozinsen unter 10 Prozent sind inzwischen eine Ausnahme.“

In einem Interview mit dem Münchner Merkur räumte Bayerns Sparkassen-Präsident Ulrich Reuter kürzlich auch ein: „Die Sparkassen gehören nicht zu den Marktführern, was die Zinsen angeht.“ Das würde daran liegen, dass man langfristige Kredite finanzieren müsse und die Zinsen in diesem Bestand erst langsam ansteigen würden.