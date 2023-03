Zollfahnder entdecken zahlreiche Verstöße gegen Mindestlohngesetz

Mindestlohn (Symbolbild) © Rolf Kosecki/IMAGO

Zollfahnder haben zahlreiche Hinweise auf Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn festgestellt.

Bonn in Deutschland - Bei der Aktion am Donnerstag seien bereits vor Ort rund 150 Strafverfahren eingeleitet worden, erklärte der Zoll in Bonn am Freitag. Zudem gebe es in 1700 Fällen Hinweise auf mögliche Verstöße.

Bei den Strafverfahren geht es demnach in den meisten Fällen um die illegale Beschäftigung von Ausländern. Außerdem seien rund 240 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, in 50 Fällen wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Den Angaben zufolge waren 3400 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz, überprüften 5500 Unternehmen und befragten dabei rund 13.800 Arbeitnehmer. pe/cne