Zoom entlässt 15 Prozent seiner Mitarbeiter

Zoom-Logo © monticello/IMAGO

Der US-Videokonferenz-Dienst Zoom entlässt etwa 15 Prozent seiner Mitarbeiter.

San Jose in den USA - Es würden etwa 1300 Stellen gestrichen, kündigte am Dienstag der Chef von Zoom Video Communications, Eric Yuan, an. Dies sei eine „harte aber notwendige Entscheidung“.

Privatleute und Unternehmen stützten sich auch in jetziger Zeit noch auf Zoom, erklärte Yuan. Aber: „Die Welt geht nun in ein post-pandemisches Leben über.“ Zuletzt hatten während der weltweiten Wirtschaftskrise mehrere große Internetfirmen Entlassungen angekündigt.



Während der Corona-Pandemie hatte Zoom seine Belegschaft verdreifacht. Viele Unternehmen und Privatleute nutzen den Dienst während des Lockdowns für virtuelle Konferenzen oder Treffen. jes