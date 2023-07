Zu schlecht verkauft, zu viel gestritten: Habeck hofft auf Besserung der „Ampel“ nach der Sommerpause

Robert Habeck © Christoph Hardt/Imago

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat Bilanz des vergangenes Regierungsjahres gezogen und dabei Positives und Verbesserungswürdiges angesprochen.

Dresden in Deutschland - Die Ampel-Koalition habe „richtig viel“ geschafft, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Freitag den Sendern RTL und ntv am Rande seiner Sommerreise in Dresden. „Eine Agenda, die sich wirklich sehen lassen kann.“

Die „Ampel“ habe ihre Politik aber schlecht verkauft und zu viel gestritten. „Also eine 1 bei der A-Note, keine 1 bei der B-Note“, sagte Habeck. „Die Leistungsbilanz ist wirklich dolle, nur machen wir sie uns teilweise selbst kaputt.“



Die Koalition brauche künftig mehr Geschlossenheit, kommunikative Disziplin und Großmut miteinander. Er hoffe auf Besserung nach der Sommerpause. „Vielleicht über den Sommer alle mal in einen See oder in die See, abkühlen, untertauchen, auftauchen, lächeln, weitermachen.“



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitagvormittag Gelegenheit, bei seiner Sommer-Pressekonferenz eine Bilanz der Regierungsarbeit zu ziehen. Das öffentliche Bild der Ampel-Koalition war zuletzt häufig von Streit geprägt, etwa in der Debatte über das Heizungsgesetz. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP schwächeln derzeit in den Umfragen, während die AfD hinter der Union auf dem zweiten Platz liegt. bfi/pw