Nach Übernahme von Credit Suisse: Schweizer UBS holt Ex-Chef Ermotti an Spitze zurück

Sergio Ermotti war bereits von 2011 bis 2020 Chef der UBS und kehrt jetzt an die Spitze zurück. © Italy Photo Press/IMAGO

Im Zuge der Übernahme des Konkurrenten Credit Suisse hat die Schweizer Bank UBS ihren ehemaligen Konzernchef Sergio Ermotti zurückgeholt.

Zürich - Ermotti werde das Amt am 5. April antreten, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Amtsinhaber Ralph Hamers habe sich bereiterklärt, im Interesse der Übernahme, des Schweizer Finanzsektors und des Landes zurückzutreten. Der in Lugano geborene Ermotti war bislang Chefaufseher beim Rückversicherer Swiss Re. Von 2011 bis 2020 war bereits Chef der UBS gewesen. (dpa)