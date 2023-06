Zulässigkeit hoher Anwohnerparkgebühren für Städtetag „gute Nachricht“

Erhöhung von 30 auf 360 Euro pro Jahr

Der Deutsche Städtetag begrüßt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Anwohnerparken in Freiburg als „unterm Strich eine gute Nachricht“.

Berlin in Deutschland - „Denn die Höhe der Gebühr hat das Gericht ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen, das ist gut so“, erklärte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Mittwoch in Berlin. Freiburg hatte ab April 2022 die Gebühr für das Anwohnerparken von zuvor 30 auf nun in der Regel 360 Euro pro Jahr erhöht.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte am Dienstag zwar die entsprechende Satzung für unwirksam. Bundesrecht lasse die in Freiburg vorgesehenen Ermäßigungen aus sozialen Gründen nicht zu. Zudem sei die Gebührenstaffelung nach Länge der Autos zu groß und daher gleichheitswidrig. Die sogenannte Regelgebühr von 360 Euro pro Jahr sei angesichts des „erheblichen Wertes eines wohnungsnahen Parkplatzes“ aber zulässig.



Dedy wertete dies als Zustimmung für deutlich höhere Gebühren für das Anwohnerparken als bislang üblich. „Das ist wichtig, denn Städte sind nicht in erster Linie Parkplätze - wer im knappen öffentlichen Raum parken will, muss auch bereit sein, dafür zu zahlen“, betonte er. „Das kostenfreie Parken wird vielerorts der Vergangenheit angehören - viele europäische Nachbarländer sind diesen Weg bereits gegangen.“



Vom Bundesverkehrsministerium forderte der Städtetag eine schnelle und „kommunalfreundliche Reform des Straßenverkehrsgesetzes“. Dieses müsse die Rügen des Bundesverwaltungsgerichts ausräumen und den Städten die Möglichkeit geben, „Mobilitätsfragen vor Ort selbst zu entscheiden - ob bei Parkraummanagement, Gebühren oder Geschwindigkeitsbeschränkungen“. xmw/cfm