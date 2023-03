Sanierungspflicht für Gebäude: EU gibt grünes Licht - CSU-Vize sieht „Zwangssanierungen“ und fordert Steuerhilfe

Von: Patricia Huber

Teilen

Ab 2033 sollen alle Gebäude in Deutschland den Energiestandard D besitzen. Doch das könnte teuer werden, fürchtet auch die CSU-Co-Vorsitzende Angelika Niebler und macht einen Gegenvorschlag.

Straßburg – Das EU-Parlament hat am Dienstag (14. März) für die neuen Gebäuderichtlinien gestimmt. Doch was bedeutet das überhaupt? Den Plänen zufolge soll bis 2033 jedes Gebäude mindestens einen Energieeffizienzstandard der Klasse D haben. Die sogenannte Gesamtenergieeffizienzklasse soll ähnlich wie bei Haushaltsgeräten auf einer Skala von A bis G angegeben werden. Das soll die Emissionen im Gebäudesektor verringern und so zum Klimaschutz beitragen.

Gebäudeenergieeffizienzklasse D Die Gebäudeenergieeffizienzklasse D in Deutschland bedeutet, dass der spezifische Energieverbrauch des Gebäudes zwischen 130 und 160 kWh/m²a liegen muss. Der Energieverbrauch wird anhand eines Energieausweises berechnet, der auch Informationen zu energetischen Schwachstellen und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz enthält.

EU-Gebäuderichtlinien: Energie-Sanierung

Doch die Klimaschutz-Idee sorgt nicht bei allen für Begeisterung. Schließlich ist die Energie-Sanierung von Gebäuden auch mit Kosten verbunden – die am Ende die Eigentümer bezahlen müssen. Die EU-Kommission betont zwar immer wieder, dass sich die Sanierung auf lange Sicht auszahlt, doch die Kosten müssen vorerst gestemmt werden.

Die CSU-Co-Vorsitzende Angelika Niebler lehnt die neue Gebäude-Verordnung vehement ab. Nach der Abstimmung forderte sie, Sanierungen und Renovierungsmaßnahmen steuerlich zu begünstigen. Das sei ein „weitaus besserer Ansatz, als Zwangssanierungen zu verordnen“, sagte die Europa-Abgeordnete am Dienstag. „Ein pauschaler Renovierungszwang, wie in der Gebäuderichtlinie vorgesehen, wird aber der Lebenswirklichkeit vieler Menschen nicht gerecht“, erklärte Niebler.

Die Europa-Abgeordnete Angelika Niebler spricht sich klar gegen den Sanierungszwang der EU aus. © IMAGO / Future Image

Niebler: Sanierungen könnten sich „wirtschaftlich nicht rechnen“

Gerade in Zeiten von Inflation, Fachkräftemangel und hohen Energiepreisen dürfe es nicht sein, dass Hausbesitzer zu energetischen Sanierungen gezwungen werden. „Zumal es gerade in ländlichen Regionen […] durchaus möglich ist, dass sich diese wirtschaftlich nicht rechnen“, sagte die CSU-Politikerin. „Wir müssen den Kampf gegen den Klimawandel mit den Menschen gestalten und nicht gegen sie.“