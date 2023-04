Zwei Drittel der Deutschen wären Wechsel zu reiner Online-Bank nicht abgeneigt

Frau beim Online-Banking © IMAGO/Westend61

Ein Großteil der Deutschen braucht den persönlichen Kontakt zum Bankberater laut Umfrage nicht unbedingt.

Berlin in Deutschland - Zwei Drittel (64 Prozent) sagten, sie hielten den Wechsel zu einer reinen Online-Bank für möglich. 28 Prozent nutzen mit ihrem Haupt-Konto bereits eine reine Online-Bank, weitere 14 Prozent planen das in den kommenden zwölf Monaten und 22 Prozent können sich das zumindest grundsätzlich vorstellen, wie der Digitalverband Bitkom am Dienstag mitteilte.

Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) schließt einen Wechsel zu eine reinen Online-Bank dagegen kategorisch aus. Weitere zehn Prozent können sich das „eher nicht“ vorstellen.



Eine knappe Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger (53 Prozent) geht davon aus, dass es in wenigen Jahren ohnehin keine Bankfilialen mehr geben wird. Und 50 Prozent sagen, dass ihnen nichts fehlen würde, sollte es keine Filialen mehr geben.



Der Bitkom ließ 1002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragen. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ. ilo/pe