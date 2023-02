Zwei-Klassen-System bei der Post-Zustellung: „Der langsame Brief muss billiger werden“

Von: Sebastian Hölzle

Das Briefporto könnte bald von der Liefergeschwindigkeit abhängen. © Bernd Weißbrod/dpa

Klaus Gettwart vom Postverband DVPT spricht im Interview mit dem Münchner Merkur über eine mögliche Zwei-Klassen-Zustellung bei Briefen.

München/Bonn – Die Bundesregierung denkt darüber nach, eine Zwei-Klassen-Zustellung für Briefe einzuführen: Die Zustellung am Folgetag kostet mehr, die langsame Zustellung weniger. Klaus Gettwart, Vorstand des Deutschen Verbands für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT), sieht das Vorhaben kritisch.

Was halten Sie von einem möglichen Zwei-Klassen-System bei der Briefzustellung?

In anderen Ländern gibt es eine schnellere A-Post und eine vergünstigte und langsamere B-Post bereits. Aber das eigentliche Problem, das wir in Deutschland mit der Post aktuell haben, wird durch ein Zwei-Klassen-System nicht gelöst. Der Vorschlag geht am eigentlichen Kernthema vorbei.

Was ist das Kernthema?

Die Zustellqualität in Deutschland.

Wie ist die?

Die ist in den letzten Jahren leider deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Beschwerden steigt, auch wir als Verband messen immer größere Schwankungen im Netz der Deutschen Post, immer mehr Briefe kommen später an.

Klaus Gettwart im Interview: Deutsche Post muss auch in der Personalpolitik dringend nachsteuern

Können Sie das Argument der Post nicht verstehen, dass Personal fehlt?

Ja, das ist nachvollziehbar. Aber wenn das so ist und die Qualität nicht stimmt, müssten in der Konsequenz auch die Preise fallen. Auch in der Personalpolitik muss die Post dringend nachsteuern. Die Belastung der Mitarbeiter ist hoch, Zustellbezirke werden zusammengelegt und bei einer engen Personaldecke sind Verzögerungen bei Krankheit der Zusteller vorprogrammiert.

Höhere Löhne führen möglicherweise aber auch wieder zu höheren Preisen. Das ist doch ein Widerspruch.

Die Preise müssen zu der Qualität passen. Das Wichtigste ist, dass die Qualitäts-zusagen eingehalten werden. Hier herrscht ein Missverhältnis.

Die Post ist als Universaldienstleister grundsätzlich dazu verpflichtet, dass im Jahresschnitt 80 Prozent der Briefe am Folgetag ihren Empfänger erreichen.

Im Privatbereich mag diese Quote erfüllt werden und nur für diesen Bereich gilt das Postgesetz. Aber für den Geschäftsbereich, der über 85 Prozent der täglichen 40 Millionen Briefe ausmacht, gibt es keine gesetzliche Vorgabe. Das über 20 Jahre alte Postgesetz muss dringend angepasst werden.

Was müsste ein neues Gesetz Ihrer Meinung nach beinhalten?

Die Bundesnetzagentur müsste die Zustellung viel schärfer überprüfen, die Kontrollen müssten auch in einem kürzeren Zeitfenster stattfinden. Außerdem müssten auch Geschäftsbriefe überprüft werden. Aktuell werden aber nur die Briefe, die in den Briefkästen eingeworfen werden, kontrolliert, die, wie gesagt, gerade einmal 15 Prozent des Marktes ausmachen.

Zwei-Klassen-System bei Briefen: „Langsamere Post muss sich verbilligen“

Ein Zwei-Klassen-System wäre gar nicht nötig?

Man kann natürlich über eine schnelle A-Post und eine langsamere B-Post nachdenken. Das Wichtigste ist aber auch hier, dass die Laufzeitzusage überhaupt eingehalten wird. Schon heute gibt es den Premium-Brief, für den man einen Euro mehr bezahlt. Aber eine feste Zusage für die Zustellung am Folgetag fehlt auch hier, es heißt lediglich, dass der Brief wahrscheinlich am Folgetag ankommt.

Angenommen, die Qualität der Zustellung stimmt: Wie müsste das Porto in einem Zwei-Klassen-System aussehen?

Auch hier läuft in der aktuellen Diskussion etwas schief, da ja darüber nachgedacht wird, den schnellen Brief teurer zu machen und für den langsamen Brief das Porto beizubehalten.

Was schlagen Sie vor?

Die schnelle A-Post darf nicht teurer werden. Stattdessen muss sich die langsamere B-Post verbilligen. Solche deutlich günstigeren Tarife gibt es heute schon für Werbepost, die eine Laufzeitzusage von vier Tagen hat.

Von welchen Preisen reden wir bei der Werbepost?

Verglichen mit der normalen Post ist Werbepost 50 bis 60 Prozent billiger. Solche Tarife kann ich mir für Privatverbraucher vorstellen, wenn sie in Kauf nehmen, dass die Post ein paar Tage länger dauert.

Interview: Sebastian Hölzle