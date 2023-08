Zweites Quartal: Amazon und Apple übertreffen Erwartungen

Amazon-Logo © D. Kerlekin/Imago

Amazon und Apple haben im zweiten Quartal höhere Gewinne erwirtschaftet als erwartet.

Seattle/Cupertino in den USA - Amazon verbuchte einen Nettogewinn von 6,7 Milliarden Dollar (6,1 Milliarden Euro), Apple von 19,9 Milliarden Dollar. Beide Unternehmen erklärten am Donnerstag, sie setzten stark auf neue Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI).

Bei Amazon stiegen vor allem Umsatz und Gewinn in Nordamerika. Amazon-Chef Andy Jassy erklärte, der Konzern habe die „Kosten für das Liefernetz weiter gesenkt“. Amazon hatte im Januar 18.000 Stellen gestrichen, im März kündigte Jassy die Streichung von 9000 weiteren Jobs an. In der Corona-Pandemie hatte der Konzern sehr viele Menschen eingestellt.

Der Umsatz der Cloud-Sparte Amazon Web (AWS) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar kräftig, der Gewinn ging aber wegen hoher Investitionen zurück, wie Amazon mitteilte. AWS investiere stark in KI-Anwendungen, sagte Jassy.



Auch Apple will sich weiter auf KI-Anwendungen konzentrieren, wie Konzernchef Tim Cook ankündigte. „Wir werden unsere Produkte auch in Zukunft verantwortungsbewusst mit diesen Technologien weiterentwickeln.“



Bei Apple kletterte der Gewinn im Vorjahresvergleich um 2,3 Prozent. Der Umsatz hingegen ging das dritte Quartal in Folge zurück, um 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden Dollar. Grund waren insbesondere schwächelnde iPhone-Verkäufe beim iPhone. Hier ging der Umsatz um 2,4 Prozent auf knapp 40 Milliarden Dollar zurück. mb/ilo