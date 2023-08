Zweites Quartal: Britische Wirtschaft unerwartet gewachsen

Menschen beim Einkaufen in London (Symbolbild) © Tayfun Salci/Imago

Im zweiten Quartal ist die britische Wirtschaft unerwartet gewachsen.

London im Vereinigten Königreich - Wie das Statistikamt des Landes am Freitag mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni um 0,2 Prozent verglichen mit dem Vorquartal und damit stärker als von Analysten erwartet. Zum Jahresbeginn war die britische Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen. Treiber des Wachstums waren vor allem das verarbeitende Gewerbe und das Gastgewerbe.

Vor allem im Monat Juni zog die Industrieproduktion stärker an als erwartet, besonders in der Automobilindustrie und im Pharmabereich. Geholfen haben hier die gesunkenen Rohstoffpreise. Insgesamt zog die britische Wirtschaft allein im Juni um 0,5 Prozent an. Der größere Output hängt aber auch mit einem Feiertag im Mai wegen der Krönung von König Charles III. zusammen.



Das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise konnte das Vereinigte Königreich noch nicht wieder erreichen. Auch die Inflation im Königreich bleibt hoch: Sie erreichte zuletzt knapp acht Prozent und veranlasste die Bank of England zum 14. Mal in Folge zu einer Erhöhung des Leitzinses. Ökonomen sehen die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr auch noch nicht gebannt. Ab dem dritten Quartal rechnen sie mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. hcy/ilo