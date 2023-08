Krise bei Zwilling: Bekannter Messerhersteller schickt Beschäftigte in Kurzarbeit

Volle Lager

Die Inflation hinterlässt Spuren in der Wirtschaft. Bei Zwilling führt das zu einem drastischen Schritt: Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit.

Solingen – Die hohe Inflation dämpft die Kauffreude bei den Deutschen. Neue Anschaffung werden aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten in vielen Haushalten nun genauer bedacht. Das trifft einige Branchen besonders. So auch der international bekannte Messer- und Besteckhersteller Zwilling.

Zwilling: Lager sind voll – Nachfrage in China rückläufig

Das hat nun Folgen für die Mitarbeiter des Betriebs aus Nordrhein-Westfalen. Die Lager sind voll, die Konsumlaune im Keller. Daher schickt Zwilling jetzt 108 Mitarbeiter von August 2023 bis Januar 2024 in die Kurzarbeit. Das berichtet die Rheinische Post (RP).

Insgesamt arbeiten in Solingen aktuell 700 Mitarbeiter beim Hersteller für Messer, Besteck und etliche weitere Kochutensilien. „Wir müssen Bestände abbauen“, sagt ein Unternehmenssprecher der Zeitung. Besonders beliebt war die deutsche Kultmarke auch in China. Doch auch hier zeigt sich inzwischen Zurückhaltung beim Kauf. „Die insbesondere in China rückläufige Nachfrage trifft auf volle Lager“, so der Zwilling-Sprecher gegenüber RP. Dieser betonte allerdings auch, dass Zwilling selbstverständlich profitabel sei – aber dennoch nicht zufrieden.

Schneid- und Haushaltswaren: Schlechte Lage aufgrund deutscher Energiepolitik

Tatsächlich geht es der Branche allgemein nicht allzu gut, wie auch der Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren (IVSH) bestätigt. „Im Bereich Kochgeschirre verzeichnen wir zur Jahresmitte ein Minus von fast sechs Prozent, das in erster Linie auf die schwache Nachfrage im Binnenmarkt zurückgeht“, so Verbands-Geschäftsführer Jens-Heinrich Beckmann gegenüber der RP. In der Schneidewarenindustrie sieht es sogar noch schlechter aus. Hier lägen die Rückgänge sogar im Schnitt bei zehn Prozent.

Doch warum ist die Lage so angespannt? Beckmann sieht das Problem „leider in vielen Punkten made in Germany“. Hier kritisiert er insbesondere die Energiepolitik der Bundesregierung, welche zu einer wachsenden Verunsicherung der Verbraucher geführt habe. (ph)

