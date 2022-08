Zypern erlebt Aufschwung im Sommer: Es geht auch ohne Russen

Die Schlüsselbranche Tourismus legt in Zypern wieder deutlich zu – und das ohne russische Urlauber, die sonst ein Fünftel zum Umsatz im zypriotischen Fremdenverkehr beitragen. Die Hintergründe.

Athen/Nikosia – Nirgendwo in Europa waren Reisende aus Russland so wichtig: Bislang glaubte die Urlaubsdestination Zypern felsenfest daran, ohne die russischen Touristen in der Reisebranche der Aphroditeinsel gehe gar nichts. Ein Trugschluss, wie die Halbjahresbilanz der diesjährigen Reisesaison auf Zypern belegt.

Zypern: Vor Ukraine-Krieg wären 2022 800.000 russische Touristen erwartet worden

Stets kamen sie in Scharen, sie waren dazu noch sehr ausgabefreudig. So war es kein Wunder, dass die zypriotischen Tourismusmanager in den Reisehotspots Larnaka, Limassol und Paphos ihre Zukunft schwarz sahen, als nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar die ersten Sanktionen der EU gegen Russland verhängt wurden. Plötzlich gab es keine Direktflüge mehr von Moskau, St. Petersburg und anderswo auf die Mittelmeerinsel. Allenfalls indirekt, beispielsweise von Moskau über Istanbul, ist seither die Sonneninsel erreichbar.

Charis Loizidis, Chef des größten zypriotischen Hotelverbandes CYHMA, erklärt, für das aktuelle Jahr seien 800.000 russische Touristen auf Zypern erwartet worden. Ursprünglich. Von Anfang Januar bis Ende Juni kamen lediglich 17.000 Russen. Im Jahr 2019 waren auf Zypern noch 782.000 von insgesamt genau 3.976.777 offiziell registrierten Urlaubern aus aller Welt Russen, was einen Anteil von 19,7 Prozent bedeutete.

Reisende aus Russland trugen zudem mit gut einem Fünftel zum Umsatz im zypriotischen Fremdenverkehr bei. Nur Briten ließen noch mehr Geld auf der Insel. Loizidis klagt: „Für uns ist der russische Markt von einem Tag auf den anderen ausgelöscht worden.“ Die Schlüsselbranche Tourismus hatte im Vor-Corona-Jahr 2019 im knapp 900.000 Einwohner zählenden Zypern (ohne die völkerrechtlich nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern) Einnahmen von knapp 2,7 Milliarden Euro generiert. Das entsprach einem Anteil von 15 Prozent am zypriotischen Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Zyperns Tourismuseinnahmen steigen trotz Ukraine-Krieg wieder stark an

Eine Reisesaison ohne Russen? Das ließ auf Zypern Schlimmes befürchten, nach zwei ohnehin desaströsen Corona-Jahren wohlgemerkt. Doch nun kann Entwarnung gegeben werden. Nicht nur die Ankünfte der Touristen aus dem Ausland auf Zypern sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, auch die Tourismuseinnahmen steigen wieder stark an – trotz des Totalausfalls des russischen Marktes. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres kamen Angaben des zypriotischen Statistikamtes Cystat zufolge insgesamt 849.058 Urlauber aus dem Ausland auf Zypern an. Das sind glatt dreimal mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Dennoch: Im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Vor-Corona-Jahres 2019 bedeutet dies indes einen Rückgang von 24,3 Prozent. Von Januar bis Mai 2019 waren noch 1.121.361 Touristen nach Zypern geströmt. Ohne Corona, ohne Ukraine-Krieg. Ferner beliefen sich die zypriotischen Tourismuseinnahmen im Zeitraum von Januar bis Mai 2022 auf 543 Millionen Euro. Das sind zwar knapp 100 Millionen Euro weniger als in den ersten fünf Monaten 2019, aber deutlich mehr als die im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielten 123 Millionen Euro.

Zypern: Urlauber aus der EU kompensieren russischen Totalausfall

In den ersten fünf Monaten 2020 betrugen die Tourismuseinnahmen auf Zypern lediglich 115,3 Millionen Euro – coronabedingt. Unterdessen liegt auch die Zahl der Touristenankünfte auf Zypern im Juni des laufenden Jahres vor. Sie bestätigen die weitere, deutliche Erholung der Reisebranche. Die Zahl der Touristenankünfte auf Zypern belief sich im Juni 2022 auf 372.324 gegenüber 184.159 im Juni 2021. Das entspricht einem Anstieg von 102,2 Prozent im Jahresvergleich. Die Touristenankünfte auf Zypern in den ersten sechs Monaten des Jahres beliefen sich demnach in Summe auf 1.221.382, während es im gleichen Zeitraum 2021 nur 340.984 waren.

Der Monat Juni dürfte ebenfalls einen weiteren Anstieg der Tourismuseinnahmen gebracht haben (Daten liegen noch nicht vor), im Juli erlebte der Tourismus auf Zypern einen Boom. Fortsetzung folgt. Der Totalausfall der bisher als unentbehrlich geltenden russischen Urlauber auf Zypern wird laut Branchenbeobachtern durch die vermehrten Touristenankünfte insbesondere aus Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern der EU kompensiert. So lautet die Erkenntnis nach den ersten Monaten des Ukraine-Krieges: Unter dem heimtückischen Coronavirus litt der Tourismus auf Zypern noch stark, unter dem Ukraine-Krieg kaum. Es geht auch ohne Russen, sogar auf Zypern.