Gigantisches schwarzes Loch hat mehr als 30 Milliarden Sonnenmassen

Von: Tanja Banner

Ein neu entdecktes schwarzes Loch ist so massereich, dass es sich direkt in die Top 10 der größten Objekte katapultiert. Forscher hoffen nun auf weitere Entdeckungen.

Durham – Im Zentrum der meisten Galaxien befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Im Herzen der Milchstraße befindet sich beispielsweise das schwarze Loch Sagittarius A*, das mit seinen vier Millionen Sonnenmassen eher kleiner geraten ist. Zuletzt wurde ein supermassereiches schwarzes Loch entdeckt, das aus seiner Galaxie herausgeschleudert wurde. Ein Forschungsteam um James Nightingale von der Durham University in Großbritannien hat nun ein besonders großes Exemplar eines schwarzen Lochs entdeckt.

„Dieses spezielle schwarze Loch, das etwa die 30-milliardenfache Masse unserer Sonne hat, ist eines der größten jemals entdeckten schwarzen Löcher“, erklärt Nightingale, der die Studie geleitet hat, die im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert wurde. „Es liegt an der oberen Grenze dessen, wie groß schwarze Löcher unserer Meinung nach theoretisch werden können – eine äußerst spannende Entdeckung“, findet Nightingale. Weil das schwarze Loch so groß ist, gilt es nicht mehr als „supermassereich“, sondern als „ultramassereich“.

Neu entdeckt: Gigantisches schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie

Das gigantische schwarze Loch befindet sich im Zentrum einer Galaxie im Galaxienhaufen Abell 1201 und ist etwa 2,7 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Es hat eine Masse von 32,7 Milliarden Sonnen und katapultiert sich damit in die Top 10 der bekannten riesigen schwarzen Löcher. Dabei war das riesige Objekt nur mit einem Trick überhaupt zu entdecken, denn schwarze Löcher haben eine Eigenheit: Sie verschlucken alles, was sich ihnen nähert. Und weil sie nichts entkommen lassen – auch Licht kann nicht entweichen – sind sie quasi „unsichtbar“.

Entdecken kann man sie nur auf zwei Arten:

Materie, die mit dem schwarzen Loch interagiert: Sie gibt Energie in Form von Licht oder Strahlung ab, bevor sie in ein aktives schwarzes Loch fällt. Alternativ stoßen schwarze Löcher Materie in Form von sogenannten „Jets“ ins Weltall hinaus – auch so kann ein schwarzes Loch entdeckt werden.

Riesiges schwarzes Loch ist inaktiv und wurde mit einem Trick entdeckt

„Die meisten schwarzen Löcher, die wir kennen, sind in einem aktiven Status, in dem Materie nah ans schwarze Loch herangezogen wird, sich erhitzt und dann Energie in Form von Licht, Röntgenstrahlung und anderer Strahlung abgibt“, erklärt Nightingale in einer Mitteilung. Doch für die Entdeckung des ultramassereichen schwarzen Lochs kam nur die zweite Methode infrage, denn das Objekt ist derzeit inaktiv. Das Forschungsteam entdeckte das schwarze Loch, weil es Objekte vergrößerte und verzerrte.

Schwarze Löcher im Weltall sind äußerst schwierig aufzuspüren. © imago/Imaginechina-Tuchong

„Mithilfe der Gravitationslinsen lassen sich auch inaktive schwarze Löcher untersuchen“, betont der Hauptautor der Studie, der bereits auf weitere Anwendungsfälle hofft: „Mit diesem Ansatz könnten wir viele weitere schwarze Löcher jenseits unseres lokalen Universums aufspüren und herausfinden, wie sich diese exotischen Objekte weiter zurück in der kosmischen Zeit entwickelt haben“, so Nightingale. (tab)