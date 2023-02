Asteroid rast auf die Erde zu – und wird kurz vor seinem Einschlag auf der Erde entdeckt

Von: Tanja Banner

Der Asteroid 2023 CX1 wird kurze Zeit vor seinem Einschlag auf der Erde entdeckt. Kurze Zeit später endet er als Feuerball über dem Ärmelkanal.

Ärmelkanal – Es gibt im Sonnensystem zahlreiche Asteroiden, von denen einige der Erde gefährlich nahekommen können. Kürzlich kam zum Beispiel der Asteroid 2023 BU bis auf 3600 Kilometer an die Erdoberfläche heran. Obwohl es gelegentlich vorkommt, dass kleinere Asteroiden auf die Erde stürzen, konnten in der Vergangenheit dank der ständigen Überwachung des Himmels durch Raumfahrtorganisationen und private Observatorien bereits mehrere solcher Asteroiden vor ihrem Einschlag auf der Erde entdeckt werden.

Vor Kurzem gab es einen neuen Vorfall: Der Asteroid 2023 CX1 (Sar 2667) wurde vom Astronomen Krisztián Sárneczky im Konkoly-Observatorium in der Nähe von Budapest entdeckt – nur sieben Stunden später trat er in die Erdatmosphäre ein. Es ist nicht das erste Mal, dass Sárneczky einen Asteroiden entdeckte, bevor er auf die Erde traf.

Asteroid 2023 CX1 stürzt kurz nach seiner Entdeckung auf die Erde

Im März 2022 hatte der professionelle Asteroidenbeobachter bereits einen Asteroiden entdeckt, der kurz vor seinem Einschlag auf der Erde stand. Sàrneczky gesteht gegenüber space.com ein, dass er damals dachte, sein Fund sei eine einmalige Sache gewesen – er habe sich jedoch offenbar geirrt.

2023 CX1 war der siebte Asteroid, dessen Einschlag auf der Erde rechtzeitig vorhergesagt wurde. Im vergangenen Jahr war dies zweimal der Fall, zuletzt im November 2022. Die europäische Raumfahrtorganisation Esa twitterte, dass dies auf die schnellen Fortschritte bei den weltweiten Entdeckungsmöglichkeiten hinweist.

Asteroid wurde bei seinem Absturz über dem Ärmelkanal beobachtet

Der Asteroid wurde früh genug entdeckt, um ihn zu beobachten. In der Nacht des 13. Februars trat er über dem Ärmelkanal in die Erdatmosphäre ein und verglühte schließlich über der Küste der Normandie. Vorher war er von West nach Ost über den Himmel gerast. Das Himmelsspektakel war in Frankreich, im Süden Großbritanniens, den Niederlanden, Belgien und dem Nordwesten Deutschlands zu sehen.

Der Asteroid endete kurz nach seiner Entdeckung als Feuerball über dem Ärmelkanal. © dpa/PA Media/@kadeflowers

Aufgrund seines Durchmessers von nur etwa einem Meter stellte der Einschlag des Asteroiden keine Bedrohung für die Erde dar. Allerdings besteht laut Esa die Möglichkeit, dass einige Fragmente des Asteroiden den Eintritt in die Erdatmosphäre überstanden haben und als Meteoriten auf die Erde niedergegangen sind.

Asteroid 2023 CX1 kam der Erde nicht zum ersten Mal nahe

Astronomen haben nach dem Einschlag des Asteroiden 2023 CX1 festgestellt, dass er nicht zum ersten Mal in der Nähe der Erde war. Der kleine Himmelskörper umkreiste die Sonne in einem Bereich zwischen 0,92 und 2,34 astronomischen Einheiten, was 138 Millionen bis 351 Millionen Kilometer entspricht. Eine vollständige Umrundung der Sonne dauerte mehr als zwei Jahre.

Name: 2023 CX1 (Sar2667) Typ: Apollo-Asteroid Entdeckung: 12. Februar 2023 Entdecker: Krisztián Sárneczky (Konkoly Observatorium) Größe: etwa 1 Meter Eintritt in Erdatmosphäre: 13. Februar 2023, 03.59 Uhr

Während seiner früheren Vorbeiflüge kam der Asteroid der Erde niemals näher als das Zehnfache der Entfernung zwischen der Erde und dem Mond, was etwa 3,8 Millionen Kilometer entspricht. Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von der Redaktion geprüft.