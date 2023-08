Asteroiden – Gefährliche Gesteinsbrocken im Sonnensystem

Von: Tanja Banner

Mehr als eine Million Asteroiden sind im Sonnensystem bekannt, doch längst nicht alle von ihnen werden der Erde gefährlich.

München – Nachrichten wie „Asteroid kommt der Erde nahe“ oder „Asteroid führt die Nasa-Risikoliste nach seiner Identifizierung an“ scheinen alltäglich zu sein. Aber was genau ist ein Asteroid, wie viele existieren und wie bedrohlich sind diese Himmelsobjekte tatsächlich? Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand.

große bekannte Asteroiden Durchmesser (2) Pallas 546 km (3) Juno 257 km (4) Vesta 150 km (5) Astraea 107 km (6) Hebe 195 km (7) Iris 200 km (10 Hygiea 434 km

Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat keine festgelegte Definition für den Begriff Asteroid. In der Regel werden aber Objekte so bezeichnet, auf die folgende Kriterien zutreffen:

Der Himmelskörper folgt einer Umlaufbahn um die Sonne.

Das Objekt ist größer als ein Meteoroid (Durchmesser von mehreren Metern) und kleiner als ein Zwergplanet (etwa 1000 Kilometer Durchmesser)

Das Objekt befindet sich innerhalb der Neptun-Bahn – Objekte außerhalb haben einen eigenen Namen: „transneptunische Objekte“ (TNO)

Der Himmelskörper ist nicht massereich genug, um eine halbwegs runde Form zu erreichen. Er ist eher unregelmäßig geformt.

Asteroiden werden meist durch automatisierte Teleskope entdeckt

Mehr als eine Million Asteroiden sind im Sonnensystem bekannt, darunter auch transneptunische Objekte, also solche, die sich jenseits der Neptun-Bahn befinden. Während Asteroiden früher von Astronomen mithilfe von Teleskopen gefunden wurden, erfolgt die Mehrheit der Entdeckungen heute automatisch, ohne menschliches Eingreifen. Automatisierte Teleskop-Systeme durchkämmen den Himmel nach Objekten in erdnahen Umlaufbahnen, um potenzielle Gefahren für die Erde frühzeitig zu erkennen.

Besonders bedeutend ist die Suche nach Asteroiden während der Morgen- und Abenddämmerung. Nur zu dieser Zeit können Asteroiden erfasst werden, die sich von der Sonnenseite der Erde annähern. Wenn ein Asteroid aus dieser Richtung kommt, ist er aufgrund der störenden Sonne schwer zu erkennen. Daher ist die Dämmerungszeit besonders wichtig für die Suche – jedoch warnen Forscher, dass es möglicherweise bald Probleme durch die „Starlink“-Satelliten von SpaceX geben könnte.

Der kleine Asteroid Kamo‘oalewa umkreist die Sonne und bleibt dabei immer in der Nähe der Erde. Er gilt als Quasisatellit der Erde. (Symbolbild) © Science Photo Library / Imago Images

„Erdnahe“ und „potenziell gefährliche“ Asteroiden

Als „erdnah“ gelten Himmelskörper, deren größte Annäherung an die Sonne weniger als 1,3 Astronomische Einheiten (AU) beträgt, was etwa 195 Millionen Kilometer entspricht. Um die mögliche Bedrohung durch diese Objekte – normalerweise Asteroiden oder Kometen – abschätzen zu können, werden sie beobachtet, um ihre Umlaufbahn so präzise wie möglich zu bestimmen. Asteroiden, deren Umlaufbahn sie 7,5 Millionen Kilometer oder näher an die Erde heranführt und die gleichzeitig mindestens 1540 Kilometer groß sind, werden als „potenziell gefährlich“ („potential hazardous asteroid“, PHA) eingestuft.

Asteroiden, bei denen eine mögliche zukünftige Kollision mit der Erde berechnet wird, werden sorgfältig überwacht und in den Risikolisten der US-Raumfahrtorganisation Nasa und ihre europäischen Pendant Esa aufgeführt. Es gibt zwei Skalen zur Bewertung der Gefährlichkeit von Asteroiden: Die Palermo-Skala, bei der insbesondere die verbleibende Zeit bis zur potenziellen Kollision eine wichtige Rolle spielt, und die Turiner Skala, die hauptsächlich die Auswirkungen eines möglichen Asteroideneinschlags bewertet.

Planetare Verteidigung untersucht Wege, Asteroiden abzuwehren

Falls die Erde eines Tages von einem Asteroiden bedroht wird, gibt es verschiedene Szenarien für die Reaktion auf diese Gefahr. Forscher haben berechnet, dass im Notfall das Szenario aus dem Hollywood-Film „Armageddon“ – das Zünden einer Atombombe auf dem Asteroiden – funktionieren könnte.

Allerdings bevorzugt die Forschung eine Situation, in der ausreichende Zeit zur Reaktion vorhanden ist. Eine untersuchte Idee besteht darin, große Kommunikationssatelliten zu nutzen. Im Angesicht einer Bedrohung durch einen Asteroiden könnten sie zu Anti-Asteroiden-Waffen umgerüstet und auf den Himmelskörper abgefeuert werden.

Die erste praktisch erprobte Theorie der planetaren Verteidigung ist jedoch deutlich konservativer und basiert auf einem Szenario mit ausreichend Zeit. Die Nasa-Mission „Dart“ startete Ende 2021 zum Doppel-Asteroiden „Didymos“ und schubste im Herbst 2022 den kleineren Asteroiden aus seiner Umlaufbahn um den größeren Asteroiden. Die Esa-Mission „Hera“, die später zum Doppel-Asteroiden aufbricht, soll weitere Daten sammeln, die in die zukünftige planetare Verteidigung einfließen sollen

Nasa-Mission besucht Asteroid „Bennu“

Zusätzliche Daten werden beispielsweise durch die Nasa-Mission „Osiris-Rex“ gesammelt, die den Asteroiden „Bennu“ besucht hat und sich nun auf dem Rückweg zur Erde befindet. „Osiris-Rex“ sollte unter anderem den Jarkowski-Effekt untersuchen – die ungleichmäßige Erwärmung der Oberfläche des Asteroiden durch die Sonne und der Auswirkungen auf seine Flugbahn. Dieser Effekt ist bisher noch nicht ausreichend verstanden, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Flugbahnen potenziell gefährlicher Asteroiden.

Asteroiden bestehen in der Regel aus einer Mischung von Gestein, Metallen und Kohlenstoffverbindungen. Es gibt jedoch auch Asteroiden, die ausschließlich aus Metallen bestehen. Forschende vermuten, dass Asteroiden Überreste aus der frühen Phase der Sonnensystembildung sind – Planetesimale, die nicht zu Planeten wurden, da die Gravitationskraft des Jupiter dies verhinderte.

Gefährliche Asteroiden: „Bennu“ und „Apophis“

Der Asteroid „Bennu“, der von der Raumsonde „Osiris-Rex“ erforscht wurde, steht an erster Stelle auf der Risikoliste der Nasa. Für diesen Asteroiden wurden über 150 mögliche Einschlagsdaten bis zum Jahr 2290 berechnet, wobei das erste Datum im Jahr 2178 liegt. Der Durchmesser des Asteroiden „Bennu“ beträgt knapp 500 Meter und er wird genau beobachtet.

Der Asteroid „Apophis“ hingegen, für den lange Zeit mögliche Einschlagsdaten für die Jahre 2029, 2036 und 2068 berechnet wurden, wurde endgültig von der Risikoliste gestrichen. Nach ausgiebiger Beobachtung konnten keine Bestätigungen für diese potenziellen Einschläge gefunden werden.

Dennoch wird der Asteroid „Apophis“ im Jahr 2029 der Erde außergewöhnlich nahe kommen: Er wird nur noch etwa 31.000 Kilometer entfernt sein, was für kurze Zeit deutlich näher ist als der Mond und mancher Satelliten. Obwohl von „Apophis“ keine Gefahr ausgeht, bietet dies den Forschenden eine einmalige Gelegenheit, einen Asteroiden aus nächster Nähe zu erforschen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.