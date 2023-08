Interstellarer Meteorit: Astronom will Gesteinsbrocken aus dem Meer gefischt haben

Von: Julia Schöneseiffen

Im Jahr 2014 traf der erste interstellare Meteorit auf die Erde. © Ingo Wächter/imago

Der Astronom Avi Loeb könnte einen Hinweis auf außerirdisches Leben gefunden haben. Er will Bruchstücke eines interstellaren Meteoriten im Meer entdeckt haben.

München – Jährlich erreichen etwa 20.000 Meteoriten mit einem Gewicht von über 100 Gramm die Erdoberfläche, so ein Bericht von ARD Alpha. Erst kürzlich, Ende Juni, konnte in Bayern ein Meteorit am Himmel gesichtet werden. Im Jahr 2014 traf der erste Meteorit aus dem interstellaren Raum auf die Erde. Fast ein Jahrzehnt später hat der Astronom Avi Loeb nun eine Expedition vor der Küste von Papua-Neuguinea gestartet, um nach den Gesteinsbrocken zu suchen – offenbar mit Erfolg.

Bruchstücke eines interstellaren Meteoriten ins Meer gestürzt

Der Astronom Avi Loeb und sein Student Amir Siraj machten im Jahr 2019 eine bemerkenswerte Entdeckung in alten Daten: Sie stießen auf den ersten interstellaren Meteoriten, der jemals die Erde erreichte. Dieser Himmelskörper, mit der Bezeichnung IM1, kollidierte am 8. Januar 2014 mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Sekunde mit unserem Planeten. Bei dem Eintritt in die Erdatmosphäre entstand ein leuchtender Feuerball, und das etwa einen halben Meter große Objekt zerbrach. Die Fragmente des Meteoriten stürzten ungefähr hundert Kilometer vor der Küste der Insel Manus in Papua-Neuguinea ins Meer.

Basierend auf Daten des US-Militärs kam Loeb zu dem Schluss, dass dieser Meteorit von außergewöhnlicher Härte sein muss. Aus diesem Grund hat der Astronom ein Forschungsteam zusammengestellt, das nun in einer Tiefe von 1,7 Kilometern auf dem Meeresboden nach den Bruchstücken sucht. In einem Beitrag auf dem Portal Medium schreibt er: „Die Analyse der Zusammensetzung der Fragmente könnte Aufschluss darüber geben, ob das Objekt natürlichen oder künstlichen Ursprungs ist.“ Sollte sich herausstellen, dass es sich um ein künstlich erschaffenes Objekt handelt, könnte dies ein Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens sein.

Astronom will Meteorit-Fragmente geborgen haben

Es scheint nun, dass der Forscher tatsächlich einen Durchbruch erzielt hat. Während der Expedition entdeckte das Team, bestehend aus etwa zwölf Mitgliedern, mehrere Überreste, die höchstwahrscheinlich vom interstellaren Meteorit IM1 stammen. In einem Bericht auf Medium vom 26. Juni erzählt der Astronom, dass sie zwei bedeutende Objekte mithilfe eines Magneten aufgespürt haben, welche im Gegensatz zu den bisherigen Fundstücken keine kugelförmige Form aufweisen. „Wenn diese Objekte mit IM1 zusammenhängen, würden sie den größten Teil der Massenreste ausmachen, die wir bisher von IM1 geborgen habe“, schreibt Loeb.

Die neuesten Funde besäßen eine tausendmal größere Gesamtmasse als die 300 Mikrometer großen Kügelchen. „Wenn sie mit IM1 verwandt sind, würden sie es uns ermöglichen, die Zusammensetzung des Meteors sehr genau zu bestimmen.“

Forscher suchen nach interstellarem Meteor

Seit dem 14. Juni 2023 durchkämmt das Forschungsteam mithilfe des Schiffes „Silver Star" den Meeresgrund vor der Küste Papua-Neuguineas auf der Suche nach den Fragmenten. Um die winzigen Teilchen von IM1 aus dem Meer zu bergen, setzen die Wissenschaftler einen Magnetschlitten und andere Geräte ein.

