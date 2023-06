Neue Theorie: So soll das Wasser auf die Erde gekommen sein

Von: Tanja Banner

Teilen

Auf der Erde gibt es Unmengen von Wasser. Doch wie kam es ursprünglich auf die Erde? (Symbolbild) © imago/Panthermedia

Wie die großen Mengen Wasser auf die Erde kamen, ist immer noch nicht eindeutig geklärt. Nun hat ein Forschungsteam eine neue Theorie.

Washington D.C. – Der Großteil der Erde ist von Wasser bedeckt – mehr als 1,2 Trilliarden Liter flüssigen Nasses befinden sich insgesamt auf unserem Planeten. Durch den Wasserkreislauf und einen kürzlich entdeckten Prozess namens Mantelregen bleibt das Wasser auf der Erde erhalten. Aber wie gelangte es überhaupt dorthin? Viele Wissenschaftler vermuten, dass fremde himmlische Objekte wie Asteroiden oder Kometen das Wasser auf die Erde gebracht haben könnten. Bisher gibt es jedoch keinen eindeutigen Nachweis dafür.

Jetzt äußert sich ein Team von Forschern um Anat Shahar von der Carnegie Institution for Science in Washington D.C. in der laufenden Diskussion und präsentiert eine völlig andere Erklärung: Das Wasser auf unserem Planeten könnte durch chemische Reaktionen zwischen einer Atmosphäre, die reich an Wasserstoff ist, und Magma-Ozeanen in der Frühzeit der Erde entstanden sein. Die detaillierten Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.

Kam das Wasser gar nicht durch Kometen und Asteroiden auf die Erde?

Inspiriert von der Erforschung von Exoplaneten und ihren Atmosphären außerhalb unseres Sonnensystems, hat das Forschungsteam die Erkenntnisse auf die Erde angewendet. Das Ziel der Studie war es, herauszufinden, wie häufig es ist, dass junge Planeten in den ersten Millionen Jahren von atmosphärischem Wasserstoff umgeben sind. „Die Entdeckungen von Exoplaneten haben uns ein viel besseres Verständnis dafür vermittelt, wie häufig es vorkommt, dass gerade entstandene Planeten während ihrer ersten paar Millionen Jahre von Atmosphären umgeben sind, die reich an molekularem Wasserstoff sind“, erklärt Shahar in einer Mitteilung. „Irgendwann lösen sich diese Wasserstoffhüllen auf, aber sie hinterlassen ihre Fingerabdrücke auf der Zusammensetzung des jungen Planeten“.

Wechselwirkung zwischen Magma-Ozean und atmosphärischem Wasserstoff

Das Forschungsteam integrierte diese Informationen in neue Modelle, die den Ursprung und die Entwicklung der Erde beschreiben. Durch die Verwendung dieses Modells konnte die Gruppe zeigen, dass Wechselwirkungen zwischen dem Magma-Ozean und der atmosphärischen Wasserstoffmasse auf der frühen Erde bestimmte Prozesse in Gang gesetzt haben müssen. Es wird angenommen, dass der Wasserstoff in den metallischen Erdkern gelangte und der Erdmantel oxidierte, was letztendlich zur Entstehung einer erheblichen Menge an Wasser führte.

„Selbst wenn die Gesteine im inneren Sonnensystem völlig trocken wären, würden Reaktionen zwischen Wasserstoff-Atmosphären und Magma-Ozeanen große Mengen an Wasser erzeugen“, schreibt die Forschungsgruppe in ihrer Studie. „Andere Wasser-Quellen sind möglich, aber nicht erforderlich.“ Anat Shahar, Co-Autor der Studie, unterstreicht, dass das Ergebnis der Gruppe lediglich eine mögliche Erklärung für die Entwicklung der Erde darstellt. Dennoch würde diese Erklärung eine wichtige Verbindung zwischen der Entstehungsgeschichte der Erde und den am häufigsten entdeckten Exoplaneten - den Super-Erden und Super-Neptunen - herstellen, schließt der Forscher.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.