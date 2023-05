Neue Studie: Außerirdische Zivilisationen könnten die Erde bereits in wenigen Jahren kontaktieren

Von: Tanja Banner

Neue Berechnungen zeigen, dass bereits in wenigen Jahren ein Antwort-Signal von einer fremden Zivilisation auf der Erde eintreffen könnte. Fachkollegen sind eher skeptisch.

Berkeley – Alleine unsere Galaxie, die Milchstraße, besteht aus mehreren hundert Milliarden Sternen – viele von ihnen werden wohl von einem oder mehreren Planeten umkreist. Auch wenn bis heute kein Leben jenseits der Erde entdeckt wurde, erscheint es nicht ausgeschlossen, dass es in den großen Weiten des Universums irgendwo Leben gibt. Ein Forschungsduo von der University of California hat sich in einer Studie, die im Fachjournal Publications of the Astronomical Society of the Pacific publiziert wurde, damit beschäftigt, wann wohl die ersten Kontaktversuche von fremden Zivilisationen auf der Erde eintrudeln könnten.

Ihre Antwort überrascht: Bereits 2029 könnte es der Berechnung von Howard Isaacson (University of California in Berkeley) und Reilly Derrick (University of California in Los Angeles) zufolge so weit sein und erstmals das Antwortsignal einer außerirdischen Zivilisation auf der Erde ankommen. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, haben die Forscher folgenden Gedankengang verfolgt: Bereits seit etwa 100 Jahren nutzt die Menschheit Radiosignale und schickt damit auch unabsichtlich Signale ins Weltall hinaus. Doch die Signale sind nicht stark und zielgerichtet genug, um von fremden Zivilisationen empfangen zu werden, sagen die Forscher.

Nasa schickt gezielte Signale an Raumsonden im Weltall

Ganz anders sieht es den Wissenschaftlern zufolge mit den Signalen aus, die die Menschheit mithilfe des Deep Space Networks (DSN) der US-Raumfahrtorganisation Nasa gezielt an weit entfernte Raumsonden schickt. „Ausgehende Signale von der Erde zu interstellaren Raumsonden haben eine deutlich höhere Chance, von intelligentem extraterrestrischem Leben bemerkt zu werden“, schreiben die beiden Forscher in ihrer Arbeit.

Die Kommunikation des DNS mit den Nasa-Sonden „Voyager 1“, „Voyager 2“, „Pioneer 10“, „Pioneer 11“ sowie „New Horizons“ haben sich die Forscher angeschaut und vor allem darauf geachtet, welche Sterne die Signale in Zukunft passieren werden oder in der Vergangenheit bereits passiert haben. Anschließend haben die Wissenschaftler berechnet, wann man frühestens mit einer Antwort von einer dort möglicherweise lebenden Zivilisation rechnen könnte.

Gibt es da draußen Leben? Bei 400 Milliarden Sternen alleine in der Milchstraße ist das vorstellbar. (Symbolbild) © IMAGO/Addictive Stock

Außerirdische Zivilisationen könnten auf Nasa-Signale antworten

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die erste mögliche Antwort einer außerirdischen Zivilisation bereits im Jahr 2029 erfolgen könnte. Ein Signal von der Erde zur längst eingemotteten Nasa-Raumsonde „Pioneer 10“ hat nach Berechnungen der Forscher im Jahr 2002 den weißen Zwergstern Gaia EDR3 2611561706216413696 erreicht. „Wir können frühestens im Jahr 2029 mit einer Rückmeldung rechnen“, heißt es in der Studie – natürlich vorausgesetzt, es gibt im Umfeld um den weißen Zwerg tatsächlich intelligentes Leben, das in der Lage ist, das Signal zu empfangen und eine Antwort zu senden.

Signal gesendet an „Pioneer 10“: Erreichte einen weißen Zwergstern im Jahr 2002 – mögliche Antwort 2029.

Erreichte einen weißen Zwergstern im Jahr 2002 – mögliche Antwort 2029. Signal gesendet an „Voyager 2“: Erreichte einen braunen Zwerg im Jahr 2007 – mögliche Antwort 2031.

Erreichte einen braunen Zwerg im Jahr 2007 – mögliche Antwort 2031. Signal gesendet an „Voyager 2“: Erreichte einen M-Zwerg im Jahr 2007 – mögliche Antwort 2033.

Erreichte einen M-Zwerg im Jahr 2007 – mögliche Antwort 2033. Signal gesendet an „Pioneer 11“: Erreichte einen M-Zwerg im Jahr 2018 – mögliche Antwort 2058.

Gleich im Jahr 2033 sehen die Forscher die nächste Chance auf ein Signal von einer außerirdischen Zivilisation. Auslöser dürfte dann ein Signal vom DNS zu „Voyager 2“ sein, das den braunen Zwerg Gaia EDR3 6306068659857135232 im Jahr 2007 erreicht hat, heißt es in der Studie. Die Arbeit gebe „Suchenden nach außerirdischer Intelligenz eine engere Gruppe von Sternen, auf die sie sich konzentrieren können“, zitiert das Portal Popular Science Reilly Derrick, Hauptautor der Studie.

Wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Antwort aus dem Weltall gibt?

Doch nicht alle Fachleute sind begeistert von der Studie. Die Astrobiologin Kaitlin Rasmussen (University of Washington), die an der Studie nicht beteiligt war, ist gegenüber Popular Science kritisch. Die Arbeit sei eine „interessante Übung, die jedoch kaum zu Ergebnissen führen dürfte“. Der Radioastronom Jean-Luc Margot (University of California in Los Angeles) ist ebenfalls skeptisch: „Es ist unwahrscheinlich, dass unsere schwachen und seltenen Übertragungen zu einer Entdeckung der Menschheit durch Außerirdische führen“, sagt er. Schließlich hätten die Radioübertragungen von der Erde nur ein Millionstel des Volumens der Milchstraße erreicht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dieser winzigen Blase eine andere Zivilisation befindet, ist außerordentlich gering, es sei denn, es gibt Millionen von Zivilisationen in der Milchstraße“, sagt er.

Ob 2029 oder in den Jahren danach tatsächlich Antwortsignale außerirdischer Zivilisationen auf der Erde ankommen werden? Das wird die Zeit zeigen. Was man beim Blick auf die Studie jedoch nicht vergessen darf: Die Forscher haben in ihrer Arbeit außen vor gelassen, ob es um die Sterne, die bereits die DNS-Signale empfangen haben, überhaupt Planeten gibt. Ob diese Planeten dann lebensfreundlich sind, ist noch einmal eine ganz andere Frage. (tab)

