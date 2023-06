Der Vollmond im Juli heißt Heumond: Das bedeutet der Name

Von: Julia Schöneseiffen

Anfang Juli ist der Mond wieder als große Scheibe am Himmel zu sehen. Der Vollmond im Juli hat dabei einen speziellen Namen: Der Heumond.

München – Am 3. Juli ist es wieder so weit: Der Vollmond steht am Firmament. Das heißt, der Mond befindet sich in Relation zur Sonne hinter der Erde, sodass er voll beleuchtet wird. Der Vollmond ist nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Erde. Die Gezeitenkräfte des Mondes sorgen für Ebbe und Flut. Zudem stabilisiert der Mond das Klima auf der Erde. Ein gesamter Umlauf der Mondphasen dauert 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten.

So heißt der Vollmond im Juli

Auch früher hatte der Mond bereits eine wichtige Bedeutung für die Menschen. Die Bewegung des Mondes diente dazu, das Voranschreiten des Jahres zu verfolgen und Zeitpläne für zum Beispiel die Ernte festzulegen. Verschiedenste Kulturen haben den Vollmonden besondere Namen gegeben. So hat unter anderem der Vollmond im Februar drei verschiedene Namen.

Monat Bezeichnung des Vollmonds Januar Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond Februar Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond März Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond April Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond Mai flower Moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzenmond, Hasenmond, Maispflanzenmond, Milchmond Juni Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond Juli Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond August Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisenmond September Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond Oktober Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond November Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond Dezember Julmond, kalter Mond

Heumond oder Bockmond: Der Vollmond im Juli

Auch für den Vollmond im Juli finden sich zahlreiche verschiedene Bezeichnungen: Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond oder auch Bockmond. Heumond stammt aus dem deutschen Sprachgebrauch. Denn im Juli wird die Heuernte eingefahren. Im süddeutschen Raum spricht man auch von Heuet. Der Name Donnermond ist hingegen auf die Sommergewitter im Juli zurückzuführen.

Der Vollmond im Juli wird auch Heumond genannt. © Robert Michael/dpa

Die Bezeichnung Bockmond findet ihren Ursprung bei den Ureinwohnern Nordamerikas. Die Algonkin, ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, leiteten den Namen von ihrer Beobachtung der Rehe ab: Im Hochsommer wachsen dem Rehbock ein neues Geweih.

Weitere Namen für den Juli-Vollmond aus verschiedenen Kulturen sind:

Chinesisch: Hungriger Geistermond

Keltisch: Mond der Behauptung

Wicca: Metmond

Cherokee: Reifer Maismond

Supermond im Juli: Vollmond strahlt besonders hell

In diesem Jahr ist der Heumond kein gewöhnlicher Vollmond. Im Juli 2023 ist der Vollmond ein Supermond. Ein Supermond tritt auf, wenn der Mond bei Vollmond seinen erdnächsten Punkt des Monats passiert. Das heißt: Der diesjährige Heumond wird besonders hell und groß wirken. Neben dem Heumond kann man im Juli unter anderem die Milchstraße, mehrere Planeten und Sternschnuppen am Sternenhimmel entdecken.

Wann in den kommenden Monaten der Vollmond zu sehen ist, verrät der Mondkalender:

Monat Datum und Uhrzeit Juli 03. Juli 2023, 13.40 Uhr August 01. August 2023, 20.33 Uhr August 31. August 2023, 03.37 Uhr September 29. September 2023, 11.58 Uhr Oktober 28. Oktober 2023, 22.23 Uhr November 27. November 2023, 10.16 Uhr Dezember 27. Dezember 2023, 01.33 Uhr

Der Mond: Der nächste Nachbar der Erde

Der Mond ist der Himmelskörper, der der Erde am nächsten ist. Im Mittel ist er rund 384.400 von der Erde entfernt. Doch jedes Jahr entfernt sich der Mond etwa vier Zentimeter weiter von der Erde. Zum Vergleich: Die Sonne ist 400-mal weiter von der Erde entfernt. Eine neue Studie zeigt, dass der Mond eine ähnliche innere Struktur wie die Erde aufweist. (jsch)