Heute leuchtet der Mond aschfahl – Was hinter dem „Da Vinci Glow“ steckt

Ist der Mond eine schmale Sichel, kann man ein seltsames Phänomen beobachten: Der eigentlich dunkle Teil des Mondes leuchtet aschfahl. Was hinter dem Erdschein steckt.

München – Der Mond präsentiert uns jeden Tag einen anderen Anblick. Vom nicht sichtbaren Neumond über die schmale Mondsichel und den zunehmend helleren Halbmond bis hin zum strahlenden Vollmond – der Mond hat eine Vielfalt an Erscheinungsbildern, die im Laufe eines knappen Monats zu sehen sind. Während der Vollmond oft im Rampenlicht steht, hat auch die schmale Mondsichel ihren ganz eigenen Charme.

Es gibt Tage, an denen sich ein beinahe magisches Phänomen ereignet: In diesen Momenten erstrahlt die schmale Mondsichel in hellem Glanz und der Rest des Mondes wird in einem geisterhaft aschfahlen Licht ebenfalls sichtbar. Doch wie entsteht dieses faszinierende Phänomen und wann können wir es beobachten?

Erdschein oder „Da Vinci Glow“: Mond reflektiert das Licht der Erde

Der Mond selbst leuchtet nicht – er reflektiert nur das Licht der Sonne. Diese Reflexion der Sonnenstrahlen auf der Mondoberfläche erklärt auch die verschiedenen Mondphasen, die wir erleben. Je nachdem, wie viel Sonnenlicht der Mond erhält, ändert sich sein Aussehen. Wenn die Mondsichel sehr schmal ist und trotzdem der Rest des Mondes im geisterhaften Licht erkennbar ist, spricht man von einem Phänomen namens Erdschein oder „Da Vinci Glow“.

Der Begriff „Erdschein“ verdeutlicht bereits, wie dieses Phänomen zustande kommt: Die beleuchtete Seite des Mondes reflektiert das Sonnenlicht – eine Mondsichel wird sichtbar. Da diese jedoch schmal und weniger hell ist, ist zu erkennen, dass der restliche Teil des Mondes das Licht reflektiert, das die Sonne ins Weltall abgibt.

Nach einem Blick aus dem Weltall versteht man den Erdschein besser

Seit den „Apollo“-Missionen der US-Raumfahrtorganisation Nasa, bei denen die ersten Menschen vom Mond aus die Erde betrachteten, wissen wir noch mehr über diesen Effekt. Laut der Nasa-Website „scheint die Erde, weil sie das Sonnenlicht reflektiert und die Wolken den Großteil davon zurückwerfen“. Insbesondere in den Monaten April und Mai sowie auf der Nordhalbkugel ist der Erdschein besonders intensiv zu sehen, da in dieser Zeit weltweit mehr Wolken vorhanden sind, die das Sonnenlicht verstärkt reflektieren.

Wenn der Mond nur als schmale Sichel am Himmel zu sehen ist, kann man den Erdschein erkennen – das aschfahle Licht, in das der Rest des Mondes getaucht ist. Es handelt sich dabei um das Sonnenlicht, das von der Erde abgestrahlt und vom Mond reflektiert wird.

Erdschein lässt sich beim schmalen Sichelmond vor und nach Neumond beobachten

Das Phänomen des Erdscheins lässt sich am besten in den Tagen unmittelbar vor oder nach dem Neumond beobachten, wenn die Mondsichel sehr schmal ist und noch nicht stark leuchtet. Um den Erdschein zu bewundern, empfiehlt es sich, den Mond kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang zu betrachten, wenn der Himmel bereits etwas dunkler ist.

Das Geheimnis des Erdscheins wurde bereits vor langer Zeit gelüftet. Leonardo da Vinci erklärte in seinem Werk „Codex Leicester“ von etwa 1510, dass das „gespenstische Glühen“ des Mondes daher rührte, dass das Sonnenlicht von den Ozeanen der Erde reflektiert wurde und den Mond traf. Es ist erstaunlich, dass Da Vinci das Rätsel um den Erdschein bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts lösen konnte, wenn man bedenkt, dass Nikolaus Kopernikus‘ Theorie des heliozentrischen Weltbilds erst 1543 veröffentlicht wurde.

