Lyriden im April 2023: Wann sind die Sternschnuppen zu sehen? Datum, Maximum, Sichtbarkeit

Von: Tanja Banner

Im April kann man den Sternschnuppen-Strom der Lyriden am Himmel bewundern. Wie man die Meteore findet und wann das Maximum zu sehen ist.

München – Ist der Himmel im April klar, lohnt sich ein Blick zu den Sternen. Man kann dann nicht nur Planeten und Sternbilder sehen – ab etwa Mitte April huschen auch Sternschnuppen über den Himmel. Der Meteor-Strom der Lyriden ist seit langer Zeit bekannt, die älteste Aufzeichnung stammt aus China im Jahr 687 vor Christus. Berechnungen zeigen, dass der Sternschnuppen-Strom seit mindestens 1,5 Millionen Jahren existieren muss.

Die Lyriden sind ein regelmäßig wiederkehrender Sternschnuppen-Regen, der seinen Ursprung im Kometen C/1861 G1 (Thatcher) hat. Der Komet hinterlässt auf seiner Flugbahn um die Sonne eine Staubspur im Weltall, durch die die Erde jedes Jahr im April hindurchfliegt. Gelangen kleine Staubteilchen aus der Kometenspur in die Erdatmosphäre und verglühen dort, werden Luftteilchen in der Atmosphäre zum Leuchten angeregt – eine Sternschnuppe ist am Himmel zu sehen. Schätzungen zufolge fallen jeden Tag mehrere hundert oder gar tausende Tonnen Meteorstaub auf die Erde.

Meteor-Strom der Lyriden ist nach dem Sternbild Leier benannt

Jährliche Sternschnuppenströme werden nach dem Sternbild benannt, aus dem die Meteore auszuströmen scheinen. Dieser Punkt (der Radiant) scheint im Fall der Lyriden im Sternbild Leier (lat. Lyra) zu liegen. Tatsächlich können Sternschnuppen jedoch am gesamten Himmel auftauchen – verfolgt man ihre Leuchtspur zurück, landet man beim Sternbild Leier.

Name: Lyriden Typ: Sternschnuppen-Strom bekannt seit: 687 v. Chr. Radiant: Sternbild Leier Zeitraum: 14.04.-30.04. Maximum 2023: 23.04., 3:00 Uhr MESZ Sternschnuppen pro Stunde (ZHR): 18 Quelle: Meteorstrom-Kalender der International Meteor Organization (IMO)

Der Meteor-Strom der Lyriden ist im Jahr 2023 vom 14. bis 30. April aktiv. Die dichteste Staubspur durchfliegt die Erde am 23. April gegen 3:00 Uhr nachts, weshalb zu diesem Zeitpunkt das Sternschnuppen-Maximum erwartet wird. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Der Mond ist an diesem Tag noch eine sehr schmale Sichel, zudem geht er bereits gegen 1:00 Uhr unter. Gleichzeitig steht das Sternbild Leier zu dieser Zeit bereits hoch im Osten am Himmel. Im vergangenen Jahr störte der Mond die Beobachtung der Lyriden.

Sternschnuppen-Strom: Wie man die Lyriden am besten beobachtet

Bei perfekten Beobachtungsbedingungen gibt die „International Meteor Organization“ (IMO) die Anzahl der Sternschnuppen, die man im Maximum pro Stunde sehen kann (die „zenithal hourly rate“ ZHR), mit 18 an. Tatsächlich sollte man jedoch mit weniger Meteoren pro Stunde rechnen, da perfekte Beobachtungsbedingungen beinahe unmöglich sind und man selbst dann nicht den gesamten Himmel überblicken kann.

Wer im April Sternschnuppen zählen und die Lyriden beobachten möchte, sollte vor allem darauf achten, einen möglichst dunklen Beobachtungsplatz mit einem Rundumblick an den Himmel zu finden. Das Sternbild Leier geht gegen 22:00 Uhr im Nordosten auf, es ist sinnvoll in diese Richtung den Beobachtungsschwerpunkt zu legen. Doch auch in anderen Himmelsrichtungen können Sternschnuppen über den Himmel rasen. Am 20. April ist Neumond, dann ist der Himmel besonders dunkel.

Lyriden: Sternschnuppen sind jedes Jahr im April zu sehen

Technische Hilfsmittel wie ein Teleskop oder Fernglas benötigt man für die Sternschnuppen-Beobachtung nicht. Wichtig ist, ein möglichst großes Blickfeld zu haben – Beobachtungshilfen würden dieses nur einschränken. Andere Hilfsmittel können im Laufe einer Beobachtungsnacht jedoch sehr praktisch sein: Ein Liegestuhl oder eine Decke beispielsweise helfen, dass man zum Himmel schauen kann, ohne Nackenschmerzen zu bekommen. Im April sind auch warme Kleidung, eine zusätzliche Decke und warme Getränke empfehlenswert – die Nächte können empfindlich kalt werden.

sternschnuppen-lyriden-meteor-strom-april-regen.jpg © IMAGO/Sylvio Dittrich

Ansonsten sollte man nur noch eine Sache mitbringen, wenn man Meteore beobachten möchte: Geduld. Denn Sternschnuppen sind nicht vorhersagbar – es gibt Zeiten, da sieht man mehrere von ihnen innerhalb weniger Minuten, dann dauert es wieder lange Zeit, bis man auch nur eine Sternschnuppe zu Gesicht bekommt. Wer etwas Geduld hat, könnte jedoch belohnt werden: Gelegentlich gibt es heftige Ausbrüche der Lyriden.

In einigen Jahren wurden in manchen Ländern an die hundert Meteore pro Stunde gezählt. 1803 soll es einen regelrechten Sternschnuppen-Sturm mit bis zu 1000 Sternschnuppen pro Stunde gegeben haben. Um Zeuge eines solchen Ereignisses zu werden, muss man allerdings besonders viel Glück haben. Auch ein „normaler“ Sternschnuppenstrom ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. (tab)