Deutsch-französisches Unternehmen will Weltraumkapsel testen

Von: Patrick Klapetz

Teilen

Eine künstlerische Darstellung von The Exploration Company: Die Raumkapsel Nyx soll sicher wieder in die Erdatmosphäre eintreten können. © The Exploration Company

Europa könnte seinen Zugang zum Weltall mit einer eigenen Weltraumkapsel erweitern. Das deutsch-französische Start-up The Exploration Company könnte die europäische Antwort auf die Crew Dragon von SpaceX und das Starliner-Raumschiff von Boeing werden.

Weßling (Bayern)/Tampa (Florida) – Das deutsch-französische Start-up The Exploration Company könnte Europas Antwort auf die Raumkapseln von SpaceX und Boeing sein. Mit der Nyx-Raumkapsel sollen in Zukunft sogar Menschen zum Mond gebracht werden. Doch bis dahin müssen noch einige Tests erfolgen und Hürden bewältigt werden, wie kreiszeitung.de berichtet.

The Exploration Company könnte Europas Antwort auf Projekte von SpaceX und Boeing werden

Doch warum braucht es eine weitere Raumkapsel? „Wir entwickeln zwei Technologien, die für die Sicherheit Europas kritisch sind“, erklärt Hélène Huby gegenüber dem Handelsblatt. Sie ist die Mitbegründerin und CEO von The Exploration Company.

Dazu gehören das Andocken an Satelliten und die Fähigkeiten des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre: „Wir wollen in der Lage sein, an russische, chinesische, amerikanische Raumstationen anzudocken, um eine Brücke im Ökosystem zu bauen und europäische Werte von Kooperation und Nachhaltigkeit ins All zu bringen.“

Europas Odyssee mit der Unabhängigkeit auf dem Weg ins All

Dass Europa seine eigene Raumkapsel und somit einen Zugang weiter in den Weltraum hinein erhält, ist gar nicht so unwahrscheinlich. „Der Krieg in der Ukraine hat in Europa ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass wir einen unabhängigen Zugang zum Weltraum brauchen“, sagt Huby.

Diesen Zugang hat sich Europa mit seinen Raketen jedoch für den Moment verspielt. Der Start der neuen Ariane 6-Rakete ist auf Ende 2023 verschoben – die letzte Ariane 5-Rakete soll Mitte dieses Jahres in den Orbit aufbrechen. Die kleinere Vega-C konnte noch keinen erfolgreichen Start verbüßen. Damit sind europäische Missionen vom Ausland abhängig – überwiegend von der USA.

Laut dem Generaldirektor der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, Josef Aschbacher, stehe der Zugang zum All jedoch nicht auf dem Spiel: „Die kurzfristige Priorität ist es, den Jungfernflug der Ariane 6 und eine sichere, zügige und robuste Rückkehr der Vega-C zum Fliegen schnell und verlässlich abzusichern.“ Diese erklärte er im Januar 2023 auf der ESA-Jahrespressekonferenz.

Erst das Wärmeschild testen und dann zur größeren Mission

Falls die Ariane 6 dieses Jahr tatsächlich in den Weltraum aufbricht, ist das auch der Startschuss für das deutsch-französische Raumfahrt-Start-up. Huby sagt, dass die Ariane 6 einen kleinen Wiedereintrittsdemonstrator für das Start-up Bikini starten soll. Dieser wiegt etwa 40 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern.

Die Exploration Company hofft, mit dieser Mission Daten zu sammeln, um den Wärmeschutz und einen selbst entwickelten Bordcomputer zu testen. Dadurch können sie die Form der größeren Kapseln überprüfen. „Unsere Baby-Kapsel ist in einem Container verstaut und bereit zum Abflug“, so Huby.

Für 2024 plant das Start-up mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und seiner Falcon 9-Trägerrakete ins All zu fliegen. An Bord soll sich eine größere, 1.600 Kilogramm schwere und 2,50 Meter lange Demonstrationskapsel befinden. Diese Kapsel würde über einen Antrieb und einen Fallschirm für einen kontrollierteren Wiedereintritt verfügen, nachdem sie Nutzlasten für Kunden, darunter europäische Raumfahrtagenturen, auf eine kurze Reise in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht hat.

The Exploration Company will Europas Zugang ins All werden

Der Start der vollendeten Raumkapsel soll im Jahr 2026 erfolgen. Das Nyx-Orbitalfahrzeug soll einen Durchmesser von vier Metern und einer Masse von 8.000 Kilogramm haben. Das Dragon-Raumschiff von SpaceX hat ebenfalls einen Durchmesser von vier Metern und eine Startmasse von 12.000 Kilogramm.

Die deutsch-französische Orbitalkapsel kann mehrere Monate im Weltraum verbringen, erklärt Huby gegenüber SpaceNews. Dabei könnte sie 4.000 Kilogramm für bis zu sechs Monate in den Orbit schicken und 2.600 Kilogramm für 20.000 Euro pro Kilogramm wieder zurückbringen.

An die Internationale Raumstation ISS wird die Kapsel aber frühestens 2027 andocken können – wenige Jahre bevor die ISS in den Ruhestand geht. Das Lunar Gateway, die geplante Raumstation in der Mondumlaufbahn, könnte in Zukunft ein attraktives Ziel für The Exploration Company sein – zumindest plant es, irgendwann Fracht und bemannte Missionen zum Mond zu bringen.