Überraschende Signale von fremdem Planeten: „Deutlicher Hinweis, dass wir hier vielleicht etwas haben“

Von Tanja Banner schließen

Ein Radiosignal von einem erdgroßen Exoplaneten macht ein Forschungsteam hellhörig. Offenbar hat der Planet ein Magnetfeld.

Boulder – Ob Leben auf einem Exoplaneten möglich ist, ermitteln Forscher normalerweise, indem sie überprüfen, ob die Temperaturen dort geeignet sind, um flüssiges Wasser auf der Oberfläche zu ermöglichen. Es gibt jedoch weitere wichtige Kriterien, die ein lebensfreundlicher Planet erfüllen sollte. Zum Beispiel ist ein Magnetfeld von großer Bedeutung: Es schützt die Atmosphäre des Planeten vor den hochenergetischen Partikeln und dem Plasma, das der Stern, um den der Planet kreist, ins All schleudert.

Ist kein Magnetfeld vorhanden, wird die Atmosphäre im Laufe der Zeit abgetragen und verschwindet ins Weltall. „Ob ein Planet mit einer Atmosphäre überlebt oder nicht, kann davon abhängen, ob der Planet ein starkes Magnetfeld hat oder nicht“, erklärt der Astrophysiker Sebastian Pineda von der University of Colorado in einer Mitteilung. Gemeinsam mit Jackie Villadsen, einer Astronomin an der Bucknell University, hat Pineda einen erdgroßen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems identifiziert, der möglicherweise ein Magnetfeld hat. Die Studie wurde im Fachjournal Nature Astronomy publiziert.

Fremder Exoplanet sendet Signale aus – Forscher haben Verdacht

YZ Ceti b ist ein Gesteinsplanet, der einen Stern umkreist, der etwa zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Pineda und Villadsen entdeckten bei der Beobachtung des Planeten ein sich wiederholendes Radiosignal, das vom Stern YZ Ceti ausging. „Ich sah dieses Ding, das noch niemand vor mir gesehen hat“, erinnert sich Villadsen an den Moment, als sie das Radiosignal zum ersten Mal entdeckte. „Wir sahen den ersten Ausbruch und es sah wunderschön aus“, beschreibt Pineda und fährt fort: „Als wir es wieder sahen, war es ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir hier vielleicht wirklich etwas haben.“

Name: YZ Ceti b Typ: Gesteins-Exoplanet Masse: 0,7 Erdmassen Radius: 0.913 Erdradien (geschätzt) Dauer einer Umrundung des Sterns: 2 Tage Entdeckung: 2017 Quelle: Nasa

Das Forschungsteam vermutet, dass die von ihnen entdeckten Radiowellen Interaktionen zwischen dem Magnetfeld des erdgroßen Exoplaneten und dem Stern sind. Solche Radiowellen müssen aufgrund der großen Entfernung von zwölf Lichtjahren sehr stark sein. Bisher wurden nur Jupiter-große Exoplaneten mit Magnetfeldern entdeckt. Um Magnetfelder bei erdähnlichen Planeten musste das Team eine neue Methode finden, denn die Magnetfelder sind nicht direkt sichtbar und es ist daher schwierig, herauszufinden, ob ein ferner Planet ein solches besitzt.

+ Plasma wird vom Stern ins Weltall geschleudert und vom Magnetfeld des Exoplaneten abgelenkt. Das Plasma interagiert dann mit dem Magnetfeld des Sterns und sorgt für Radiowellen – die im Fall von YZ Ceti b auf der Erde entdeckt werden konnten. © Alice Kitterman/National Science Foundation

Exoplanet YZ Ceti b könnte ein Magnetfeld haben

Villadsen beschreibt, mit welcher Technik das Team auf die Suche gegangen ist: „Wir suchen nach Planeten, die sich sehr nah an ihren Sternen befinden und eine ähnliche Größe wie die Erde haben. Diese Planeten sind viel zu nah an ihren Sternen, um darauf leben zu können, aber weil sie so nah sind, pflügt der Planet quasi durch einen Haufen Material, das vom Stern kommt.“ Wenn der Planet durch genügend Sternenmaterial fliegt, „wird er den Stern dazu bringen, helle Radiowellen auszusenden“, erklärt Villadsen weiter.

+ Ein Radioteleskop lauscht ins Universum hinein. (Symbolbild) © imago/UIG

Der rote Zwergstern YZ Cet und der Exoplanet YZ Ceti b sind ein perfektes Paar für diese Herangehensweise: Der Exoplanet befindet sich sehr nah an seinem Stern – er benötigt nur zwei Tage, um ihn einmal zu umkreisen. Die entstehenden Radiowellen sind so stark, dass sie auf der Erde beobachtet werden können. Die Forscher nutzen sie unter anderem, um zu messen, wie stark das Magnetfeld des Planeten ist.

Universum: Suche nach potenziell bewohnbaren Planeten geht weiter

„Die Suche nach potenziell bewohnbaren oder lebensfreundlichen Welten in anderen Sonnensystemen hängt zum Teil davon ab, ob felsige, erdähnliche Exoplaneten tatsächlich Magnetfelder haben“, erklärt Joe Pesce, Programmdirektor des National Radio Astronomy Observatory bei der National Science Foundation (NSF), die die Forschung zum Teil finanziert hat. „Diese Forschung zeigt nicht nur, dass dieser spezielle felsige Exoplanet wahrscheinlich ein Magnetfeld hat, sondern bietet auch eine vielversprechende Methode, um weitere zu finden.“

Das Forschungsteam ist sich sicher, dass YZ Ceti b der bisher beste Kandidat für einen Gesteinsplaneten mit einem Magnetfeld ist. „Aber ich denke, es wird noch viel Nacharbeit nötig sein, bevor eine wirklich eindeutige Bestätigung der von einem Planeten verursachten Radiowellen herauskommt“, betont Villadsen. Ihr Kollege Pineda blickt voller Zuversicht in die Zukunft: „Es gibt viele neue Radioanlagen, die in Betrieb genommen werden oder für die Zukunft geplant sind. Wenn wir erst einmal gezeigt haben, dass dies wirklich geschieht, können wir es systematischer angehen. Wir stehen noch ganz am Anfang.“ (tab)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.

