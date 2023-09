Früher dauerte ein Tag nur 18 Stunden – Darum werden unsere Tage immer länger

Von: Sandra Sporer

Die meisten von uns haben sich wahrscheinlich schon einmal mehr Stunden in einem Tag gewünscht. Dabei sind wir längst auf dem Weg dahin – dank dem Mond.

München – Die Kinder müssen gefüttert werden, der Abwasch gemacht, der Müll noch rausgebracht und eigentlich auch noch die Wäsche gewaschen werden. Dieses Hamsterrad kennen wahrscheinlich die meisten und fast jeder hat sich wohl schon einmal gewünscht, eine Stunde mehr pro Tag zur Verfügung zu haben. Und sei es auch nur, um endlich mal die Füße hochzulegen und zu entspannen. Tatsächlich werden unsere Tage sogar jedes Jahr etwas länger. Grund dafür ist der Mond, der sich stetig weiter von der Erde entfernt und dadurch auch deren Bewegung beeinflusst.

Studie zeigt: Früher waren die Tage auf der Erde kürzer – und sie werden mit jedem Jahr länger

Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass ein Tag in der Vergangenheit noch wesentlich kürzer war als heutzutage. So dauerte ein Tag vor 1,4 Milliarden Jahren etwa lediglich 18 Stunden. Dies ist nur eine der Erkenntnisse, die Stephen Meyers, Professor für Geowissenschaften an der Universität von Wisconsin-Madison, und Alberto Malinverno, Lamont-Forschungsprofessor an der Columbia University, im Rahmen einer von ihnen veröffentlichten Studie machten.

Die Studie beschreibt eine statistische Methode, die es ermöglicht, einen Blick in die geologische Vergangenheit der Erde zu werfen, fasst ein Artikel auf der Webseite der University of Wisconsin-Madison den Inhalt der Studie zusammen. Die Methode erlaubt es den Forschern, die Geschichte des Sonnensystems zu rekonstruieren.

Unsere Tage werden jedes Jahr ein bisschen länger. Grund dafür ist der Mond, der langsam von uns wegdriftet, wodurch sich die Erdrotation verlangsamt. © Ian Cuming / Imago Images

Das ist auch für die Geologie wichtig, denn die Planeten beeinflussen sich alle gegenseitig. So beeinflusst etwa die Tatsache, dass der Mond langsam von der Erde weg driftet, wie schnell unser Heimatplanet sich um die eigene Achse dreht. Je weiter entfernt der Mond ist, umso langsamer bewegt sich die Erde um die eigene Achse.

Je mehr sich der Mond von uns entfernt, desto länger werden die Tage auf der Erde

„Wenn sich der Mond entfernt, ist die Erde wie ein sich drehender Eiskunstläufer, der langsamer wird, wenn er seine Arme ausstreckt“, fasst Meyers es mit einem anschaulichen Zitat zusammen. Momentan tut er dies mit einer Geschwindigkeit von 3,82 Zentimeter pro Jahr. In kosmischen Maßstäben gesehen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die daraus resultierende Verlängerung der Gesamttageszeit pro Jahr ist dementsprechend gleichfalls verschwindend gering. Deswegen fällt sie uns auch nicht auf. Bis wir tatsächlich eine ganze Stunde dazugewinnen, wird es noch Hunderte Millionen Jahre dauern.

Forscher finden heraus, dass die Tage stetig länger werden – Im Netz generiert die Enthüllung kaum Euphorie

Die Leser der Daily Mail waren mit dem Fakt, dass sich der Mond stetig von uns entfernt, allerdings nicht zu faszinieren. Jedenfalls liest man unter dem entsprechenden Facebook-Post des Nachrichtenmagazins viele schnippische und humoristische Antworten. So schreibt etwa ein Nutzer: „Lassen Sie mich raten: alle 100 Jahre 1 cm Abweichung...“. Ein weiterer Kommentar lautet: „Ich wusste, dass sich die Arbeit gestern länger anfühlte!“

Momentan erlebt die Mondfahrt eine regelrechte Renaissance – Indien, China, Russland und die USA liefern sich aktuell einen Wettlauf zum Erdtrabanten. Im Fokus stehen Ressourcen und ein Weg, Marsmissionen zu ermöglichen. Bei den bisherigen Flügen auf den Mond hat die Menschheit dort schon allerhand Müll hinterlassen. (sp)