„Noch nie etwas Vergleichbares gesehen“ – Erde wird von „absolut monströsem“ Gammastrahlen-Ausbruch getroffen

Von: Tanja Banner

Der hellste je beobachtete Gammastrahlenausbruch trifft die Erde und begeistert die Forschung, denn ein solches Ereignis kommt nur einmal in 10.000 Jahren vor.

Baton Rouge – Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Erde von einem außergewöhnlich hellen und lang anhaltenden Puls hochenergetischer Strahlung getroffen, der die Aufmerksamkeit von Astronomen weltweit auf sich zog. Die Strahlung war das Ergebnis eines Gammastrahlenausbruchs, der zu den stärksten Explosionen im Sonnensystem gehört. Ein solcher Ausbruch kann innerhalb weniger Sekunden so viel Strahlung freisetzen, wie unsere Sonne es in ihrer gesamten Lebenszeit tun würde.

Der Gammastrahlenausbruch vom 9. Oktober 2022 war ein bemerkenswertes Ereignis, wie Forscher bald nach dem Ausbruch vermuteten. Dieser Ausbruch, mit dem komplizierten Namen GRB 221009A, erhielt schnell den Spitznamen „BOAT“ als Abkürzung für „brightest of all time“ (hellster aller Zeiten). Die weiteren Untersuchungen des Himmelsereignisses bestätigten die Vermutungen der Astronomen und zeigten, dass der BOAT-Ausbruch tatsächlich ein außergewöhnliches Ereignis war.

Ein so heller Gammastrahlenausbruch findet nur alle 10.000 Jahre statt

Eric Burns von der Louisiana State University in Baton Rouge erklärt in einer Mitteilung: „GRB 221009A war wahrscheinlich der hellste Ausbruch im Röntgen- und Gammastrahlenbereich, der seit Beginn der menschlichen Zivilisation stattgefunden hat“. Der Assistenzprofessor für Physik und Astronomie hat eine Analyse von über 7000 Gammastrahlenausbrüchen durchgeführt, um herauszufinden, wie häufig solche hellen Ausbrüche vorkommen. Die Antwort lautet, dass es nur etwa alle 10.000 Jahre einen vergleichbaren Ausbruch gibt.

Astronominnen und Astronomen vermuten, dass GRB 221009A die Geburt eines neuen schwarzen Lochs darstellt, das sich im Herzen eines kollabierenden Sterns gebildet hat. Wie hier dargestellt, treibt das Schwarze Loch mächtige Teilchenstrahlen an, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Strahlen durchdringen den Stern und emittieren Röntgen- und Gammastrahlung, während sie ins All strömen. (künstlerische Darstellung) © NASA/Swift/Cruz deWilde

Der Gammastrahlenblitz, der im Oktober 2022 aufgetreten ist, war tatsächlich so hell, dass die meisten Gammastrahlen-Instrumente im Weltraum geblendet wurden und die genaue Intensität der Strahlung nicht direkt aufzeichnen konnten. Doch Wissenschaftler aus den USA, China und Russland haben den Ausbruch gemeinsam rekonstruiert und analysiert. Die Untersuchungen ergaben, dass der Gammastrahlenausbruch 70 Mal heller war als alles, was zuvor beobachtet wurde. Eric Burns bezeichnete den Ausbruch auf einer Pressekonferenz als „absolut monströs“ und erklärte, dass noch nie etwas „annähernd Vergleichbares“ gesehen wurde.

Verschiedene Teleskope liefern Daten über den Gammastrahlenausbruch

Zur Analyse des Ausbruchs wurden verschiedene Datenquellen genutzt, darunter das Röntgenteleskop NICER auf der Internationalen Raumstation ISS sowie Daten von der alten NASA-Raumsonde „Voyager 1“ im interstellaren Raum. Eine Fokusausgabe des Fachjournals The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht mehrere Studien zu diesem Thema.

Es ist einfach ein absolut monströser Ausbruch. Wir haben noch nie etwas auch nur annähernd Vergleichbares gesehen.

Nach Berechnungen von Forschenden hat das Signal von GRB 221009A 1,9 Milliarden Jahre gebraucht, um die Erde zu erreichen. Es wird vermutet, dass es sich um den „Geburtsschrei“ eines schwarzen Lochs handelt, das entstanden ist, als der Kern eines massereichen Sterns unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert ist. Das neu entstandene schwarze Loch zieht die Materie in seinem Umfeld schnell an und schießt Strahlen von Materie (sogenannte Jets) in entgegengesetzte Richtungen ins Weltall. Die Partikel in den Jets werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und strahlen Röntgen- und Gammastrahlen ab, wenn sie durchs Weltall rasen.

Gammastrahlenausbruch im Herbst 2022: Jet war direkt zur Erde gerichtet

Tatsächlich seien die Jets nicht ungewöhnlich stark gewesen, doch einer von ihnen war direkt auf die Erde gerichtet, erklärt Kate Alexander von der University of Arizona in Tucson. Je frontaler man den Jet betrachten kann, desto heller erscheint er. „Da dieser Ausbruch so nah und so hell war, bot sich uns eine noch nie dagewesene Gelegenheit, Beobachtungen des Nachleuchtens im gesamten elektromagnetischen Spektrum zu sammeln und zu prüfen, wie gut unsere Modelle die tatsächlichen Vorgänge in GRB-Jets wiedergeben“, erläutert Alexander weiter. 25 Jahre lang hätten die Modelle zum Nachleuchten von Gammastrahlenausbrüchen sehr gut funktioniert, weiß Alexander. „Doch diesen Jet können sie nicht vollständig erklären.“

Nach Gammastrahlenausbruch erwartet die Forschung eine Supernova

Die beteiligten Forschenden treibt auch noch etwas anderes um: Wenn ein Gammastrahlenausbruch wie der im Oktober 2022 auftritt, erwarten Astronominnen und Astronomen normalerweise einige Wochen später eine heller werdende Supernova – aber bislang wurde keine entdeckt. „Angesichts der Helligkeit des Ausbruchs ist es überraschend, dass wir nicht sicher sagen können, ob es eine Supernova gibt oder nicht“, erklärt Astrophysiker Andrew Levan von der Radboud-Universität in Nijmegen, Niederlande.

Das Esa-Teleskop XMM-Newton hat 20 Staubringe aufgenommen, von denen 19 in dieser Aufnahme zu sehen sind. Das Bild kombiniert Beobachtungen, die zwei und fünf Tage nach dem Ausbruch von GRB 221009A entstanden sind. © IMAGO/Cover-Images

Um die erwartete Supernova zu finden, wurden sowohl das „James Webb“-Weltraumteleskop als auch „Hubble“ eingesetzt. Die Suche blieb jedoch bisher erfolglos, da die Supernova möglicherweise zu schwach ist, um von den Teleskopen erfasst zu werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass der gesamte Stern in das schwarze Loch kollabiert ist, anstatt zu explodieren. Um die Situation weiter zu untersuchen, sind weitere Beobachtungen mit den beiden Weltraumteleskopen geplant.

Erst kürzlich hat ein Forschungsteam ein gigantisches schwarzes Loch entdeckt – es hat mehr als 30 Milliarden Sonnenmassen.

