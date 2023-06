Einschneidendes Ereignis veränderte alles: Wie die Erde dem Schicksal des Mars entgangen ist

Von: Tanja Banner

Teilen

Die Erde ist von einem unsichtbaren Magnetfeld umgeben, das den blauen Planeten vor Sonnenwinden und kosmischer Strahlung schützt. (Symbolbild) © imago images/christitze

Das Magnetfeld der Erde war nicht immer so stark wie heute. Ein Ereignis vor 550 Millionen Jahren schützte die Erde vor dem Schicksal des Mars.

Rochester – Das Magnetfeld der Erde ist unsichtbar und unfühlbar, doch seine lebenswichtige Rolle ist unbestreitbar. Es schützt unseren Planeten und das darauf existierende Leben vor der gefährlichen kosmischen Strahlung und den geladenen Teilchen des Sonnenwinds. Doch diese Schutzfunktion war nicht immer gegeben. Vor etwa 565 Millionen Jahren schwächte sich das Magnetfeld der Erde auf nur zehn Prozent seiner heutigen Stärke ab, um vor etwa 550 Millionen Jahren wieder zu seiner ursprünglichen Kraft zurückzufinden.

Um die Ursache für dieses Phänomen zu ergründen, haben Forscher der University of Rochester einen Blick tief ins Innere der Erde geworfen. Denn in einer Tiefe von rund 2900 Kilometern unter unseren Füßen ereignet sich etwas Besonderes: Dort wirbelt flüssiges Eisen im äußeren Erdkern und erzeugt elektrische Ströme, die den sogenannten Geodynamo antreiben und somit das magnetische Feld der Erde erzeugen.

Im Inneren der Erde entsteht das Magnetfeld, das den Planeten schützt

„Der innere Kern ist unglaublich wichtig“, erklärt der Geophysiker John Tarduno von der University of Rochester in einer Mitteilung. Gemeinsam mit einem Team von Forscherinnen und Forschern hat Tarduno herausgefunden, was vor 550 Millionen Jahren geschehen ist, um das Magnetfeld der Erde zu erhalten: Der feste innere Erdkern entstand – mit gravierenden Folgen für die Erde, wie Tarduno betont: „Kurz bevor der innere Kern zu wachsen begann, stand das Magnetfeld kurz vor dem Zusammenbruch, aber sobald der innere Kern zu wachsen begann, wurde das Feld regeneriert.“

Seit langem bemühen sich Wissenschaftler, Veränderungen des Magnetfelds und des Erdkerns im Laufe der Zeit zu erforschen. Da es jedoch unmöglich ist, tief genug in die Erde vorzudringen, um vor Ort Untersuchungen durchzuführen, sind sie auf Gesteinsproben angewiesen, die einst tief im Inneren der Erde existierten, aber im Laufe der Zeit an die Oberfläche gelangten. Diese Gesteinsproben enthalten winzige magnetische Partikel, die die Ausrichtung und Stärke des Magnetfelds zum Zeitpunkt des Abkühlens des Gesteins festhalten.

Innerer Erdkern entstand und erneuerte das Magnetfeld der Erde

Mit Hilfe eines CO₂-Lasers und eines supraleitenden Quanteninterferenzgeräts analysierten Tarduno und sein Team Feldspatkristalle aus dem Gestein Anorthosit. Diese Kristalle enthalten winzige magnetische Nadeln in ihrem Inneren, die laut Tarduno „perfekte magnetische Aufzeichnungsgeräte“ darstellen. Durch diese Analyse konnten die Forscher feststellen, wann der innere Kern entstanden ist und das Magnetfeld erneuert hat.

„Weil wir das Alter des inneren Kerns genauer eingrenzen konnten, konnten wir die Tatsache erforschen, dass der heutige innere Kern eigentlich aus zwei Teilen besteht“, erläutert Tarduno. „Plattentektonische Bewegungen an der Erdoberfläche haben sich indirekt auf den inneren Kern ausgewirkt, und die Geschichte dieser Bewegungen ist tief im Erdinneren in der Struktur des inneren Kerns eingeprägt.“

Erforschung der Erde ist auch für andere Planeten wichtig

Die Studie von Tarduno und seinem Team wurde im Juli 2022 im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. Die Erkenntnisse haben nicht nur Bedeutung für das Verständnis der Entwicklung der Erde, sondern auch für Forscher, die andere Planeten erkunden. Das Wissen über die Entstehung des Magnetfelds der Erde ist für sie von großer Bedeutung, da es ein entscheidender Faktor für das Vorhandensein von Leben auf der Erde ist.

Die Forschung geht davon aus, dass auch der Mars einst ein Magnetfeld besaß, das jedoch immer schwächer wurde und schließlich verschwand. Als Folge davon wurde der Mars dem Sonnenwind schutzlos ausgesetzt, was zum Verlust seiner Atmosphäre und letztendlich der Ozeane führte. Mittlerweile hat die Forschung vermutlich auch herausgefunden, warum der Mars im Gegensatz zur Erde kein dauerhaftes Magnetfeld entwickelte.

Es ist zwar unklar, ob das Fehlen eines Magnetfelds der Erde das gleiche Schicksal beschert hätte, aber „die Erde hätte sicherlich viel mehr Wasser verloren, wenn das Magnetfeld der Erde nicht regeneriert worden wäre“, ist sich Tarduno sicher. „Der Planet wäre viel trockener und ganz anders als der heutige.“ Die Forschungsarbeit seines Teams zeige die Notwendigkeit eines wachsenden inneren Kerns, der ein Magnetfeld über die gesamte Lebensdauer eines Planeten aufrechterhält.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.