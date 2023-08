Exoplanet verliert seine Atmosphäre ins Weltall – Forschungsteam schaut zu

Von: Bjarne Kommnick

Ein Wissenschaftsteam beobachten einen Planeten, der seine Atmosphäre verliert. Doch bevor der Planet seine Atmosphäre ganz los ist, passiert etwas anderes.

Frankfurt – Unsere Erdatmosphäre ist der Schutzschild für das Leben auf unserer Welt. Sie hält gefährliche Strahlung und Objekte, die sich durch das All der Erde nähern, zum größten Teil von dem Planeten fern. Ohne sie wäre die Welt nur ein toter Planet, auf denen Lebewesen keine Chance hätten. Dabei scheint unsere Erdatmosphäre äußert stabil zu sein. Das ist bei Planeten offenbar nicht immer so.

Forschungsteam beobachtet Planeten, der seine Atmosphäre verliert

Ein Forschungsteam der University of Carlifornia und der University of Texas haben mithilfe des Hobby-Eberly-Teleskops einen rund 900 Millionen Lichtjahre entfernen Exoplaneten beobachtet, der seine Atmosphäre an das Weltall verliert. Dabei handele es sich um den Planeten HAT-P-32b, einen heißen Jupiter. Die Forscherinnen und Forscher hätten festgestellt, dass große Mengen von Helium und Wasserstoff aus der Atmosphäre des Exoplaneten ausströmen würden, anders als bei unserer Erdatmosphäre, die weitgehend stabil sei. Auch die Nasa hatte zuletzt einen erdähnlichen Exoplaneten entdeckt.

Um besser zu verstehen, wohin das Gas aus der Atmosphäre fließt, beobachtete das Forschungsteam insbesondere die Umlaufbahn des Exoplaneten, wie Zhoujian Zhang, ein leitender Wissenschaftler dieser Forschung, gegenüber dem Wissenschaftsportal eos.org erklärt. Das bedeute, dass das Forschungsteam nicht nur Daten des Planeten erfasst habe, als er sich direkt vor seinem Mutterstern aufgehalten habe, sondern auch zu den anderen drei Seiten.

„Kommt selten vor“: Forschende beobachten Exoplaneten mit aufwendiger Methode

Bislang hatten die Forschenden nur eine Seite des Sternes beobachtet. „Es kommt selten vor, dass Menschen die gesamte Umlaufzeit abdecken“, so Zhang. Um die ausgetretenen Gase genau zu lokalisieren, sei es notwendig, sich einen Rundumblick zu verschaffen. „Wenn wir uns nur auf den Transit des Planeten konzentrieren, würden wir die Chance verpassen, festzustellen, ob sich die entweichende Atmosphäre des Planeten ausdehnt.“

Die Erdatmosphäre legt sich als schützende Schicht über die Welt. © Bernhard Lelle / imago

Dass die Forschenden sich dafür entschieden hätten, die gesamte Umlaufbahn zu analysieren, habe sich ausgezahlt. Denn die Daten würden bestätigen, dass nicht nur Gas aus der Atmosphäre ausströmt, sondern sich dieses noch deutlich weiter im All verbreiten würde als bislang angenommen. Erst zuletzt entdeckten Forschende unerwartete Signale von einem anderen Planeten.

„Ist etwas ganz Besonderes“: Exoplanet Heißer Jupiter hinterlässt Millionen Kilometer lange Schweife

Demnach würde das Gas einen Schweif hinterlassen. Dieses Phänomen sei bereits bei anderen Exoplaneten bekannt, jedoch würden bei dem heißen Jupiter gleich zwei vorhanden sein, einer vor dem Planeten und einer dahinter. „Es ist etwas ganz Besonderes“, so Zhang, der zusammen mit seinen Kollegen im Juni in Science Advances über die neuen Ergebnisse in einer Studie berichtet hatte.

Die beiden Schweife hätten insgesamt eine Länge von mehr als sechs Millionen Kilometern. Die Forschenden hätten dabei auch die Geschwindigkeit des Gases untersucht. Demnach würden mehr als eine Billion Kilogramm Helium jede Sekunde vom Planeten wegströmen. Zum Vergleich: Auf der Erde würden rund 50 Gramm Helium die Erdatmosphäre pro Sekunde verlassen. Dennoch existieren Projekte, die unsere Erdatmosphäre schützen sollen.

Forscher vermuten, dass länger Gas aus der Atmosphäre entweicht, „als der Stern leben wird“

Trotz der enormen Masse würde es noch weit über eine Milliarde Jahre dauern, bis der Exoplanet seine Atmosphäre vollständig verlieren würde. Jedoch sei auch davon nicht auszugehen, wahrscheinlicher sei es, dass der Stern des Planeten bereits vorher sterben würde. Die Geschwindigkeit, mit der das Gas entweicht, sei „länger, als der Stern leben wird“, so der Forscher. HAT-P-32b sei ein dramatisches Beispiel dafür, wie ein Planet seine Atmosphäre verlieren würde. Die Ergebnisse könnten eine weitere Antwort auf ein lang bestehendes Rätsel der Wissenschaft liefern, erklärt Zhang.