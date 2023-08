Exoplaneten – Mehr als 5000 fremde Welten sind bisher bekannt

Von: Anna Heyers

Ein Exoplanet umkreist einen Stern. (Künstlerische Darstellung) © NASA/ESA/STScI/Imago

Auch außerhalb unseres Sonnensystems gibt es Planeten. Bisher sind mehr als 5000 sogenannte Exoplaneten bekannt – Tendenz steigend.

München – Ein exosolarer oder Exoplanet ist ein Planet, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet – das lateinische Präfix „Exo“ bedeutet im Wesentlichen „jenseits“ oder „außerhalb“. Weit mehr als 5000 Exoplaneten sind derzeit bekannt. Der erste, zumindest offiziell anerkannte, wurde im Jahr 1995 entdeckt. Er liegt etwa 51 Lichtjahre von der Erde entfernt und trägt den Beinamen „51 Pegasi b“. Jedoch wurden bereits in den 1980er Jahren Exoplaneten entdeckt. Allerdings wurden sie entweder als „Braune Zwerge“ klassifiziert oder aufgrund ungenauer Messungen verworfen.

Die drei erdähnlichsten Planeten Kepler-438b ESI (Earth Similarity Index, dt.: Erdähnlichkeits-Index) von 0,88. Er ist 473 Lichtjahre von der Erde entfernt und wurde 2015 entdeckt. Seine Oberflächentemperatur beträgt etwa 3 Grad Celsius, er bekommt von seinem Stern 40 Prozent mehr Licht als die Erde von der Sonne. Kepler-296e ESI von 0,85. Er ist 1692 Lichtjahre von der Erde entfernt und wurde 2014 entdeckt. Astronomen schätzen, dass es auf seiner Oberfläche Wasser geben könnte. Gliese 667 Cc ESI von 0,84. Er ist 22,1 Lichtjahre von der Erde entfernt und wurde 2011 entdeckt. Seine Oberflächentemperatur liegt bei angenehmen 27 Grad Celsius. Quelle: Habitable Exoplanets Catalog“ des „Planetary Habitability Laboratory“

Zahlreiche Sterne werden gleich von mehreren Planeten umkreist – es sind bereits einige dieser Planetensysteme bekannt. Rund um den Stern Proxima Centauri – er ist der erdnächste Stern nach der Sonne – sind gleich drei Exoplaneten bekannt. Proxima Centauri b ist der Erde mit einer Entfernung von etwa 4,2 Lichtjahren am nächsten. Berechnungen lassen darauf schließen, dass auf Proxima Centauri b flüssiges Wasser existieren könnte, was den Planeten potenziell bewohnbar machen würde.

Exoplaneten sind nicht mit bloßem Auge zu sehen

Im Gegensatz zu Sternen, die über eine eigene Energiequelle verfügen und von innen heraus leuchten, ist ein Planet kalt. Er leuchtet nicht von selbst. Zwar gibt er eine gewisse Menge an Wärme ab, die messbar ist, jedoch sind Planeten hauptsächlich sichtbar durch das Licht der Sterne, um die sie kreisen.

Die herausfordernde Sichtbarkeit und die enormen Entfernungen machen es nahezu unmöglich, Exoplaneten mit bloßem Auge zu erkennen. Nur fortschrittliche, speziell entwickelte Teleskope können manche dieser Himmelskörper wahrnehmen – selbst wenn sie sich auf der Erde befinden.

Kepler-Teleskop der Nasa hat zahlreiche Exoplaneten entdeckt

Allerdings ergeben sich bessere Aufnahmen und Chancen, wenn das Teleskop im Weltraum positioniert ist. Ein Beispiel dafür ist das Kepler-Teleskop, das über Jahre hinweg die Sonne umkreiste. Dieses Teleskop wurde von der Nasa speziell für die Suche nach Exoplaneten entwickelt. Sein Treibstoff reichte bis 2018, und seitdem führt das Weltraumteleskop „Tess“ die Mission fort.

Von Forschern werden verschiedene Methoden genutzt, um Exoplaneten aufzuspüren. Eine weit verbreitete Methode ist die sogenannte Transitmethode. Dabei wird das Licht von Sternen gemessen. Wenn ein Planet vor dem Stern vorüberzieht, verändern sich für kurze Zeit die Messwerte, worauf mit speziellen Teleskopen genau geachtet wird. Dennoch bleibt die Entdeckung eines Exoplaneten eine Herausforderung. Aus diesem Grund konzentrieren sich Forscher bei Nasa und Esa derzeit hauptsächlich auf die Suche in der Nähe unseres Sonnensystems.

Auf einigen Exoplaneten könnten potenziell Lebensformen existieren

Basierend auf den aktuellen Forschungsergebnissen liegt die Grenze für Leben bei 122 Grad Celsius. In unserem Sonnensystem erfüllt außer der Erde kein anderer Planet diese Bedingungen: Die Venus ist mit durchschnittlich 450 Grad Celsius viel zu heiß, während der Mars mit etwa -63 Grad Celsius zu kalt ist. Je weiter sich die Planeten von der Sonne entfernen, desto kälter wird es.

Es wird geschätzt, dass es in unserer Galaxie, der Milchstraße, mindestens 100 Milliarden Exoplaneten gibt.

Das Weltraumteleskop „Kepler“ der Nasa hat zahlreiche Exoplaneten entdeckt. © NASA

Unter den bisher bekannten Exoplaneten befinden sich einige, auf denen potenziell Lebensformen existieren könnten. Der Earth Similarity Index (ESI, dt.: Erdähnlichkeits-Index) gibt die Ähnlichkeit eines Planeten zu unserer Erde an. Der Wert liegt zwischen 0 und 1 und je höher er ist, desto ähnlicher ist der Himmelskörper der Erde. In unserem Sonnensystem ist der Mars mit einem ESI-Wert von 0,68 der Erde am ähnlichsten.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.