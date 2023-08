Forschungsteam beobachtet Exoplaneten mit „Schluckauf“ – „Extremes Zusammenspiel zwischen Stern und Planet“

Von: Tanja Banner

Künstlerische Darstellung: Ein Planet (dunkle Silhouette) passiert den roten Zwergstern AU Microscopii. Weil der Planet dem Stern so nahe kommt, wird seine Atmosphäre von den Ausbrüchen des Sterns ins Weltall geschleudert. © NASA, ESA, and Joseph Olmsted (STScI)

Innerhalb von eineinhalb Jahren ist alles anders: Plötzlich verliert ein Exoplanet seine Atmosphäre – schuld ist offenbar der Stern, den er umkreist.

München – Das „Hubble“-Weltraumteleskop beobachtet zahlreiche Objekte im Weltall – manche von ihnen auch öfter, um Veränderungen feststellen zu können. Im Fall des roten Zwergsterns AU Microscopii (AU Mic) und seines Planeten AU Mic b lagen zwischen zwei „Hubble“-Beobachtungen eineinhalb Jahre. Während der Forschung bei der ersten Beobachtung nichts Besonderes auffiel, war die Situation eineinhalb Jahre später eine ganz andere.

Plötzlich konnte das Teleskop beobachten, wie der Stern seine Atmosphäre verliert – und zwar durch heftige Ausbrüche des Sterns, den er in 32 Lichtjahren Entfernung von der Erde umkreist. Der Stern AU Mic ist nicht einmal 100 Millionen Jahre alt – in astronomischen Dimensionen gesehen ist er damit noch sehr jung. Zum Vergleich: Die Sonne ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Junge rote Zwergsterne wie AU Mic sind die am häufigsten vorkommenden Sterne in unserer Galaxie. Sie sollten daher auch die meisten Planeten in der Milchstraße beherbergen.

Junge rote Zwergsterne wie AU Mic sind sehr aktiv und gefährlich für Planeten

Junge rote Zwergsterne sind allerdings häufig sehr aktiv und schleudern vernichtende Strahlung ins Weltall. Planeten, die einem roten Zwergstern zu nahe kommen, laufen Gefahr, dass sie so ihre Atmosphäre verlieren. Von einer „wirklich unkontrollierten und offen gesagt beängstigenden Umgebung mit stellaren Winden, die sich auf die Atmosphäre des Planeten auswirkt“, spricht Keighley Rockcliffe in einer Nasa-Mitteilung. Die Forscherin ist die Hauptautorin einer Studie zum Thema, die zur Publikation im Fachjournal The Astronomical Journal angenommen wurde.

Im Fall des Sterns AU Mic und seines Planeten war das Forschungsteam um Rockcliffe von dem Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Beobachtung regelrecht erschrocken. „Wir haben noch nie gesehen, dass atmosphärisches Entweichen in einem so kurzen Zeitraum von überhaupt nicht nachweisbar zu sehr nachweisbar wird, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht“, so Rockcliffe. „Wir hatten eigentlich etwas sehr Vorhersehbares, Wiederholbares erwartet. Aber es stellte sich heraus, dass es seltsam ist“, erklärt die Forscherin und fährt fort: „Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich ‚das kann nicht stimmen‘.“

Atmosphäre eines Planeten verabschiedet sich

Die Beobachtung, wie die Atmosphäre des Planeten sich verabschiedete, sei seltsam gewesen, „wie ein Scheinwerfer auf einem schnell fahrenden Zug“, heißt es in der Nasa-Mitteilung. Rockcliffe ordnet die Beobachtung ein: „Diese offen gesagt seltsame Beobachtung ist eine Art Stresstest für die Modellierung und die Physik der Planetenentwicklung. Diese Beobachtung ist so cool, weil wir das Zusammenspiel zwischen dem Stern und dem Planeten untersuchen können, das wirklich extrem ist“, sagt sie.

Weil rote Zwergsterne in der Milchstraße am häufigsten vorkommen, ist das Interesse der Forschung an ihnen groß. „Wir wollen herausfinden, welche Arten von Planeten diese Umgebungen überleben können“, erklärt Rockcliffe. Die Wissenschaft hat zahlreiche Fragen: Wie sehen die Planeten, die überleben, aus, wenn der Stern letztendlich zur Ruhe gekommen ist? Gibt es dann noch die Möglichkeit, dass ein Planet lebensfreundlich ist oder werden die Planeten verbrannt sein? „Wir wissen nicht wirklich, wie diese endgültigen Zusammensetzungen aussehen, weil wir so etwas in unserem Sonnensystem nicht haben“, betont die Forscherin.

Warum hat sich der atmosphärische Ausfluss des Planeten so schnell geändert?

Das Forschungsteam hat verschiedene Theorien, warum der atmosphärische Ausfluss des Planeten sich innerhalb von eineinhalb Jahren so stark geändert haben könnte. Die Veränderung könnte auf schnelle und extreme Schwankungen bei den Ausbrüchen des roten Zwergsterns hinweisen. Es ist auch möglich, dass ein starker Ausbruch des Sterns den aus der Planetenatmosphäre entweichenden Wasserstoff so stark verändert hat, dass er mit „Hubble“ nicht mehr nachweisbar war.

Eine andere Erklärung ist, dass der stellare Wind den planetarischen Ausfluss formt, sodass er manchmal beobachtbar ist und manchmal nicht. Und diesen „Schluckauf“ hat das „Hubble“-Weltraumteleskop beobachtet. (tab)