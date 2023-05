Was befindet sich im Inneren des Mondes? Forschergruppe löst Mysterium

Das ist interessant, aber Hauptsache ist, dass er schoen ist. Und die Mondlandung war ein fuer mich bis heute unvergessliches Ereignis. Es verbreitete damals die Zuversicht, dass der Mensch in der Lage sei, alle Hindernisse zu ueberwinden. Wenn es etwas Gutes an den Naziraketen gibt, dann, dass daraus letztlich die Apollo 11 entstehen konnte. Leider verflog diese Aufbruchstimmung auch schnell wieder. Aber jeder kaufte diesen Airfix Plastikbausatz der Apollo und wir Jungs wetteiferten, wer sie am besten hinbekommen hatte. Da war die Welt noch in Ordnung. Eine schoene, sichere Zeit im Westen dank des Kalten Krieges. Die Amerikaner waren die groessten fuer uns. Wir trauten ihnen zu, alles zu ueberwinden und winkten ihnen begeistert zu, wenn wir hier stationierte Soldaten vorbeifahren sahen. Dieses Gefuehl der grossen Schutzmacht ist fuer mich bis heute geblieben.