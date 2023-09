Hat ein Forscher interstellare Meteoriten gefunden? Warum Fachleute daran zweifeln

Von: Sandra Sporer

Ein Harvard-Forscher will Meteoriten-Teile gefunden haben, die von außerhalb des Sonnensystems stammen. Es gibt aber noch andere Erklärungen.

Cambridge – Theoretisch ist ein Meteorit, der von außerhalb unseres Sonnensystems stammt und auf die Erde fällt, möglich. Bisher gab es jedoch noch keinen solchen bestätigten Fund. Bisher wurden dem Magazin Nature zufolge überhaupt nur zwei solcher Objekte in unserem Sonnensystem beobachtet – 1I/Oumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov im Jahre 2019 – beide flogen an der Sonne vorbei und verließen unser Sonnensystem anschließend wieder. Der Harvard-Astronom Avi Loeb ist jedoch davon überzeugt, Fragmente von interstellaren Meteoriten vom Boden des Pazifischen Ozeans geborgen zu haben.

Harvard-Forscher Avi Loeb verkündet interstellaren Meteoriten-Fund

Seinen Fund machte er in einer Pressemeldung des Galileo Project, dessen Leiter er ist, publik. Bei dem Fund handelt es sich um „Hunderte von Metallkugeln vom Meeresboden des Pazifischen Ozeans in der Nähe von Papua-Neuguinea“, heißt es in der Bekanntmachung.

„Erste Analysen zeigen, dass einige Kugeln aus der Meteorbahn extrem hohe Mengen an Beryllium, Lanthan und Uran enthalten, die als eine noch nie dagewesene „BeLaU“-Zusammensetzung bezeichnet werden“, so die Pressemeldung weiter. Auch wiesen die Kugeln Eisenisotopenverhältnisse auf, die auf einen interstellaren Ursprung hindeuten.

Andere Fachleute zweifeln die Herkunft von Loebs Fund an

Mehrere Fachleute zweifeln jedoch an der interstellaren Herkunft von Loebs Fund. Das liegt zum einen an dem von Loeb angegebenen Ursprung der gefundenen Meteoritenreste. Diese sollen von einem 2014 auf die Erde gefallenen Meteoriten stammen, der von außerhalb des Sonnensystems gekommen sein soll. Für letztere Behauptung gibt es anderen Fachleuten zufolge jedoch keine hinreichenden Beweise, berichtet Nature.

Auch der Astrophysiker Steve Desch von der Arizona State University kritisiert Loebs Fund auf Twitter. Ihm zufolge könne Loeb nicht einmal beweisen, dass die gesammelten Proben von dem 2014 niedergegangenen Meteoriten stammen. „Loeb behauptet, die 5 ungewöhnlichen Kugeln stammten aus dem Bereich, den er für den Meteorpfad hält, aber es wurden keine Proben abseits des Pfades genommen“, schreibt er in einem weiteren Tweet innerhalb des Threads. Desch behauptet, Loeb hätte in einer 100 Kilometer entfernt entnommenen Probe dasselbe gefunden.

Für Desch liegt der Ursprung der Kugeln am wahrscheinlichsten innerhalb unseres Sonnensystems. Monica Grady, Professorin für Planeten- und Weltraumwissenschaften an der Open University, bietet in einem Artikel im Portal The Conversation sogar einen Vorschlag für einen möglichen terrestrischen Ursprung der Kugeln an.

Avi Loeb findet vermeintlich Teile eines interstellaren Meteoriten

Diese seien unweit der Marshall-Inseln gefunden worden, auf denen zwischen 1946 und 1958 mehrere Atomtests stattfanden. Die Kugeln „könnten ein Fallout dieser Tests sein“, so Grady. Sowohl sie als auch der Kosmochemiker Larry Nittler wünschen sich eine zusätzliche Analyse der Sauerstoff-Isotopenzusammensetzung der gefundenen Kugeln. Dies sei eine wesentlich verlässlichere Metrik, um den Ursprung der gefundenen Proben zu bestimmen, erklärt Nittler gegenüber Nature.

Zu Meteoriteneinschlägen kommt es immer wieder. So schlug dieses Jahr etwa bereits ein Meteorit in ein Hausdach in Elmshorn ein. In Frankreich soll eine Frau sogar beim Kaffeeklatsch von einem Meteoriten getroffen worden sein. Fachleute wiedersprechen dem jedoch. (sp)