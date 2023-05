Mysteriöse Geräusche in der Stratosphäre – Forscher rätseln über Ursprung

Von: Tanja Banner

In der Stratosphäre gibt es Geräusche, die Forscher sich nicht erklären können. © IMAGO/Design Pics

Mithilfe eines einfachen solarbetriebenen Ballons macht ein Forschungsteam Aufnahmen in der Stratosphäre. Nicht alle Geräusche können sie erklären.

Chicago – Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, geht es äußerst laut zu. Lärm von Autos, Zügen, Baustellen oder aber Geräusche wie Vogelzwitschern oder spielende Kinder sind zu hören. Wie es weit über der Erde klingt, können Menschen jedoch nur indirekt herausfinden – mithilfe von Mikrofonen, die beispielsweise von speziellen Ballons in die Stratosphäre befördert werden. Genau das hat ein Forschungsteam um Daniel Bowman (Sandia National Laboratories) getan, die Forschungsergebnisse wurden beim 184. Treffen der Acoustical Society of America in Chicago vorgestellt.

Das Team um Bowman bringt solarbetriebene Ballons in die Stratosphäre, in eine Höhe von etwa 21 Kilometern. Diese Region ist relativ ruhig – Turbulenzen, Stürme und Flugbetrieb gibt es dort kaum. Dort kann also ein Mikrofon ungestört die Geräusche der Erde belauschen. Die Mikrofone nehmen dort Geräusche wie Wellen oder Donner auf, aber auch von Menschen gemachte Töne wie Explosionen.

Mysteriöse Geräusche in der Stratosphäre entdeckt

Doch nicht alle aufgezeichneten Geräusche konnte das Team um Bowman bisher identifizieren. „In der Stratosphäre gibt es mysteriöse Infraschall-Signale, die bei manchen Flügen einige Male pro Stunde zu hören sind“, erklärt der Forscher in einer Mitteilung. „Die Quelle dieser Geräusche ist komplett unbekannt.“ Die unidentifizierten Töne wurden im Infraschall-Bereich aufgenommen, in einer Frequenz von 20 Hertz und niedriger und damit weit unter dem Bereich, den das menschliche Ohr wahrnehmen kann.

Als Mikrofone kommen sogenannte Mikrobarometer zum Einsatz, die eigentlich zum Monitoring von Vulkanen gefertigt wurden. Sie sind in der Lage, Geräusche bei sehr niedrigen Frequenzen aufzuspüren. Die Ballons selbst wurden von dem Team mithilfe günstiger Materialien selbst hergestellt: „Unsere Ballons sind im Grunde riesige Plastiktüten, mit etwas Kohlestaub auf der Innenseite, um sie dunkel zu machen“, sagt Bowman. „Wir bauen sie aus Malerplastik aus dem Baumarkt, Paketklebeband und Holzkohlepulver aus Pyrotechnikgeschäften. Wenn die Sonne auf die dunklen Ballons scheint, erwärmt sich die Luft im Inneren und der Ballon schwebt.“

Unerklärliches Geräusch in der Stratosphäre wiederholt sich

Solarbetriebene Ballons könnten in Zukunft auch Mysterien jenseits der Erde untersuchen – beispielsweise wird getestet, ob sie auf der Venus zum Einsatz kommen könnten. Robotische Ballons könnten durch die obere Atmosphäre des Nachbarplaneten der Erde fliegen und dort Daten für die Forschung sammeln. (tab)