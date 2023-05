Neue Studie zu Killer-Asteroiden – „Für den Fall der Fälle gehen wir auf Nummer sicher“

Von: Tanja Banner

Ein Asteroiden-Einschlag kann für die Erde verheerende Folgen haben. (Symbolbild) © imago/Science Photo Library

Um gefährliche Asteroiden rechtzeitig zu erkennen, beobachtet die Menschheit den Himmel. Eine neue Studie zeigt nun, wie sich die Gefahr in Zukunft entwickelt.

Boulder – Vor rund 66 Millionen Jahren hat der Aufprall eines großen Asteroiden die Dinosaurier und viele andere Arten ausgelöscht. Um ein ähnliches Schicksal für die Menschheit zu vermeiden, gibt es Suchprogramme, die automatisch den Himmel nach potenziell gefährlichen Asteroiden abscannen. Raumfahrtorganisationen wie die Nasa und die Esa testen Methoden, um Asteroiden im Weltraum abzulenken.

Laut Website der Nasa können Objekte, die größer als ein bis zwei Kilometer sind, weltweite Auswirkungen haben, wenn sie auf die Erde treffen. Ein Großteil der Asteroiden mit einem Durchmesser von mindestens einem Kilometer ist bereits bekannt. Doch welche Gefahr geht von diesen Asteroiden über einen längeren Zeitraum aus? „Es gibt gute Nachrichten“, sagte Oscar Fuentes-Muñoz von der University of Colorado in Boulder. „Soweit wir wissen, gibt es keinen Einschlag in den nächsten 1000 Jahren“, erklärte er dem Portal MIT Technology Review.

Neue Studie: Forscher analysieren Flugbahn von knapp 1000 großen Asteroiden

Der Forscher und sein Team hat die Flugbahnen der knapp 1000 bekannten großen Asteroiden analysiert. Dabei nutzte die Forschungsgruppe einen anderen Ansatz als üblich in der Astronomie: Sie modellierten, wann die Asteroiden in die Nähe der Erdumlaufbahn kommen würden – und zwar für die nächsten 1000 Jahre.

Die Studie wurde auf dem Preprint-Server ArXiv veröffentlicht und zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift The Astronomical Journal angenommen. Dazu entwickelte das Forschungsteam einen „weniger rechenintensiven Ansatz, um einen längeren Zeitraum zu betrachten“, berichtete Co-Autor Davide Farnocchia vom Center for Near Earth Object Studies der Nasa.

Studie stellt heraus: Asteroid 1994 PC1 sticht besonders hervor

Ein bestimmter Asteroid sticht für das Forschungsteam besonders heraus: 1994 PC1 hat einen Durchmesser von etwa einem Kilometer und wird im Verlauf der berechneten 1000 Jahre der Erde mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,000151 Prozent näher kommen als der Mond. Der zweitgefährlichste Asteroid, 4179 Toutatis, hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,0000519 Prozent. „Im Allgemeinen sind Asteroideneinschläge, die der Erde erheblichen Schaden zufügen könnten, extrem unwahrscheinlich“, beruhigte Farnocchia. „Aber für den Fall der Fälle gehen wir auf Nummer sicher.“

Tatsächlich stellten in der Vergangenheit eher kleinere Asteroiden ein Risiko dar als die großen, bekannten Brocken. Der Tscheljabinsk-Asteroid explodierte im Jahr 2013 in der Erdatmosphäre und verursachte zerborstene Fensterscheiben sowie zahlreiche Verletzte. Es stellte sich später heraus, dass der Asteroid einen Durchmesser von nur 20 Metern hatte und aufgrund seiner Annäherung aus Richtung Sonne nicht vorhersehbar war.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.