Forscher züchten Umgebung eines schwarzen Lochs im Labor – „Stehen am Anfang unserer Möglichkeiten“

Von: Tanja Banner

Der erste visuelle Nachweis eines schwarzen Lochs, veröffentlicht im Jahr 2019. © Event Horizon Telescope (EHT) / dpa

Einem Forschungsteam aus London ist es gelungen, im Labor eine Materie-Scheibe nachzubilden, die sich um ein schwarzes Loch dreht. So sollen grundlegende Fragen beantwortet werden.

London – Schwarze Löcher sind faszinierende kosmische Phänomene, die jedoch nur schwer zu erforschen sind. Nun haben Forscher vom Imperial College in London eine innovative Methode entwickelt, um die unmittelbare Umgebung eines schwarzen Lochs auf der Erde nachzubilden. Ein schwarzes Loch ist von einer sogenannten Akkretionsscheibe umgeben, in der sich Materie ansammelt und zu superheißem Plasma wird. Die Plasma-Scheibe unterliegt gewaltigen Kräften: Die Zentrifugalkraft drückt das Plasma nach außen, während die Gravitationskraft des schwarzen Lochs die Materie nach innen zieht. Diese Kräfte halten sich gegenseitig im Gleichgewicht.

Eine langjährige Frage der Forschung war, wie schwarze Löcher größer werden, obwohl das Material aus ihrer Akkretionsscheibe nicht direkt in das schwarze Loch fällt. Eine führende Theorie besagt, dass Instabilitäten in den Magnetfeldern im Plasma dazu führen, dass doch immer wieder Materie ins schwarze Loch gelangt. Bisher war es jedoch schwierig, diese Theorie zu testen. Frühere Experimente wurden mit flüssigen Metallen durchgeführt, auf die Magnetfelder angewendet wurden. Doch diese Metalle befanden sich in Röhren und waren daher keine exakte Nachbildung des frei fließenden Plasmas, das ein schwarzes Loch umkreist.

Eine Akkretionsscheibe umkreist ein schwarzes Loch – und wird im Labor modelliert

Das Forschungsteam um Vicente Valenzuela-Villaseca hat nun das Instrument Mega Ampere Generator for Plasma Implosion Experiments (MAGPIE) eingesetzt, um eine genauere Akkretionsscheibe zu modellieren. „Wenn wir verstehen, wie sich Akkretionsscheiben verhalten, können wir nicht nur herausfinden, wie schwarze Löcher entstehen, sondern auch, wie Gaswolken kollabieren, um Sterne zu bilden, und sogar, wie wir vielleicht unsere eigenen Sterne erschaffen können, indem wir die Stabilität von Plasmen in Fusionsexperimenten verstehen“, erklärt Valenzuela-Villaseca in der Mitteilung seiner Universität.

Durch Beschleunigung und Kollision von acht Plasmastrahlen gelang es der Forschungsgruppe, eine sich drehende Säule aus heißem Plasma zu erzeugen. Obwohl das Experiment nur eine Umdrehung der Akkretionsscheibe darstellen konnte, gelang es den Forschenden bereits, erste Erkenntnisse zu gewinnen. Das Plasma bewegte sich schneller, je weiter es sich im inneren Bereich des rotierenden Rings befand. Das Experiment der Forschungsgruppe dient als „Proof of concept“ und zeigt, dass weitere Untersuchungen möglich sind. Bei längeren Plasmapulsen könnten auch Magnetfelder hinzugefügt werden, um zu testen, welchen Einfluss sie auf die Reibung im System haben.

„Wir stehen erst am Anfang unserer Möglichkeiten, diese Akkretionsscheiben auf ganz neue Art und Weise zu betrachten“, betont Valenzuela-Villaseca und ergänzt: „Dazu gehören auch unsere Experimente und Schnappschüsse von schwarzen Löchern mit dem Event Horizon Telescope. Damit können wir unsere Theorien überprüfen und sehen, ob sie mit astronomischen Beobachtungen übereinstimmen.“

Erforschung von schwarzen Löchern: Forschung steht am Anfang

Die ersten Aufnahmen von schwarzen Löchern mithilfe des Event Horizon Telescope, darunter das bahnbrechende Bild des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße, haben die Akkretionsscheiben um schwarze Löcher gezeigt. Die Forschung steht jedoch noch am Anfang, und die detaillierte Untersuchung dieser Akkretionsscheiben kann dabei helfen, die Geheimnisse schwarzer Löcher und die Prozesse in den Weiten des Universums weiter zu entschlüsseln.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.