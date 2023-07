Mysteriöses Signal im Universum „blinkt“ alle 22 Minuten – „Niemand hat es bemerkt“

Von: Tanja Banner

Mysteriöses Signal aus dem Universum: Was hinter dem Objekt GPM J1839−10 steckt, kann die Forschung nicht sagen. (Symbolbild eines Magnetars) © imago images/Cover-Images

Ein Forschungsteam macht einen aufregenden Fund im Universum: Ein Objekt schickt alle 22 Minuten ein Signal. Forscher finden keine passende Erklärung.

Perth – Im Universum gibt es zahlreiche mysteriöse Objekte – von schnellen Radioblitzen bis hin zu schwarzen Löchern. Nun ist einem Forschungsteam um Natasha Hurley-Walker von der Curtin University im australischen Perth ein weiteres, rätselhaftes Phänomen ins Netz gegangen – und zwar beinahe sprichwörtlich. Hurley-Walker und ihr Team beobachtete ursprünglich ein mysteriöses Radiosignal im Weltall, das alle 18 Minuten ein Signal aussendete. Als die Forschungsgruppe dem Phänomen auf den Grund gehen wollte, konnte es nicht mehr gefunden werden.

Deshalb machte sich das Team auf die Suche und warf ein großes Netz aus: Das Murchison Widefield Array-Radioteleskop im Westen Australiens scannte für Hurley-Walker und ihr Team den Himmel alle drei Nächte – und zwar mehrere Monate lang. „Sobald wir anfingen, zu suchen, fanden wir eine neue Quelle in einer anderen Gegend des Himmels.

Dieses Mal wiederholte sie sich alle 22 Minuten“, berichtet Hurley-Walker auf dem Portal The Conversation. Das Forschungsteam setze alle möglichen Teleskope auf das Signal an und sammelte Radiowellen, Röntgendaten und optisches Licht – in der Annahme, dass das Objekt nicht lange aktiv sein würde.

Mysteriöses Objekt im Universum schickt alle 22 Minuten ein Signal

Jeder Puls des mysteriösen Objekts namens GPM J1839−10 dauert etwa fünf Minuten, dazwischen sind 17 Minuten Pause. „Die Quelle produziert die Pulse wie ein Uhrwerk, alle 1.318,1957 Sekunden, plus/minus eine Zehntelmillisekunde“, berichtet Hurley-Walker. Bis heute ist das Objekt aktiv und sendet bereits seit mindestens 1988 seine Signale ins Weltall, wie das Forschungsteam herausgefunden hat. Das Teleskop Very Large Array (VLA) in den USA hat die Signale erstmals 1988 aufgezeichnet.

„Das war ein ziemlich unglaublicher Moment für mich“, erzählt Hurley-Walker in einer Mitteilung ihrer Universität. „Ich war fünf Jahre alt, als unsere Teleskope erstmals Pulse dieses Objekts aufgezeichnet haben. Aber niemand hat es bemerkt und sie blieben 33 Jahre lang in den Daten versteckt. Sie wurden verpasst, weil niemand erwartet hat, so etwas zu finden.“ Die Studie zu Objekt GPM J1839-10 wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht – doch so richtig weiß das Team nicht, worum es sich bei dem Objekt eigentlich handelt.

Astronomen kennen sich wiederholende Signale im Weltall

Zwar kennen Astronomen sich wiederholende Radiosignale im Weltall, doch diese „blinken“ in der Regel deutlich schneller. Am bekanntesten sind Pulsare, rotierende Neutronensterne, die wie Leuchttürme Energiestrahlen abgeben. „Unser Objekt sieht aus wie ein Pulsar, der sich 1000 Mal langsamer bewegt“, schreibt Hurley-Walker. Pulsare werden jedoch langsamer, wenn sie älter werden, ihre Pulse werden schwächer, bis sie irgendwann kein Radiowellen mehr produzieren.

Seltsames Objekt im Universum: Ist es ein Pulsar oder Magnetar?

Am besten könne man das Objekt mit einem Magnetar erklären, meint Hurley-Walker. Dabei handelt es sich um einen Pulsar mit einem komplexen und starken Magnetfeld, das mehrere Monate lang Radiowellen produzieren kann. Aber diese würden nach mehreren Monaten stoppen. „Das Objekt, das wir entdeckt haben, dreht sich viel zu langsam, um Radiowellen zu produzieren – es ist unter der Todeslinie“, ist sich Hurley-Walker sicher.

„Geht man davon aus, dass es sich um einen Magnetar handelt, sollte dieses Objekt keine Radiowellen erzeugen können. Aber wir sehen sie“, betont die Forscherin. „Welcher Mechanismus auch immer dahinter steckt, er ist außergewöhnlich.“

Während das Forschungsteam ratlos ist, welche Art von Himmelsobjekt GPM J1839−10 ist, betont Hurley-Walker: „Glücklicherweise ist die Quelle noch aktiv, also kann jeder auf der Welt sie beobachten. Vielleicht können wir mit kreativen Folgebeobachtungen und weiteren Analysen dieses neue kosmische Rätsel lösen.“ (tab)