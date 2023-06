Universum: Wie viele Sterne gibt es insgesamt?

Gute Frage

Bei optimalen Beobachtungsbedingungen kann man von der Erde aus 3000 bis 6000 Sterne sehen. Das ist nur ein sehr geringer Bruchteil der Sterne im Universum.

München – Unter optimalen Sichtbedingungen auf der Erde ist es dem bloßen Auge möglich, zwischen 3000 und 6000 Sterne am Firmament zu erkennen. Dies erfordert jedoch außerordentlich klare Luft, den richtigen Zeitpunkt und eine minimale Menge an Luftverschmutzung. Viele Menschen sind erstaunt, wenn sie die Fülle an sichtbaren Sternen am Himmel wahrnehmen. Allerdings stellt selbst unsere Galaxie, die Milchstraße, lediglich einen winzigen Teil des Gesamten dar. Kann man also überhaupt sagen, wie viele Sterne im Universum existieren?

Selbst unter idealen Bedingungen sind die von der Erde aus sichtbaren Sterne lediglich ein winziger Bruchteil unserer Galaxie. Laut Schätzungen der US-Raumfahrtorganisation Nasa existieren allein in unserer Milchstraße mindestens 100 Milliarden Sterne. Doch die Milchstraße selbst ist nur eine von etwa 200 Milliarden Galaxien. Aus diesem Grund vergleicht die europäische Raumfahrtorganisation Esa das Zählen von Sternen im Universum mit dem Zählen von Sandkörnern auf der Erde.

Wie viele Sterne gibt es im Universum?

Dennoch haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv daran gearbeitet, die Frage nach der Anzahl der Sterne in unserem Universum so genau wie möglich zu beantworten. Auf der Internetseite der Europäischen Weltraumorganisation heißt es: „Niemand würde versuchen, Sterne einzeln zu zählen, stattdessen messen wir integrierte Größen wie die Anzahl und Leuchtkraft von Galaxien“.

Schon vor zwei Jahrzehnten, im Jahr 2003, beschäftigte sich der australische Astronom Simon Drive intensiv mit dieser Frage - eine Zeitspanne, die im Vergleich zum Universum so winzig erscheint wie die Milchstraße selbst. Basierend auf seinen Berechnungen gibt es im Universum ungefähr 70 Sextillionen Sterne, ausgeschrieben 70.000.000.000.000.000.000.000.

Es dürfte deutlich mehr Sterne geben, als bisher angenommen

Das Dilemma dieser Berechnung besteht darin, dass nur der sichtbare Bereich des Universums geschätzt werden kann. Es bleibt unklar, ob das Universum endlich oder unendlich ist. Es ist jedoch offensichtlich, dass wir einen sogenannten Beobachtungshorizont haben. Dies bezieht sich auf den Teil des Universums, der theoretisch von der Erde aus beobachtet werden kann, also den Bereich, von dem uns seit dem Urknall Lichtinformationen erreicht haben könnten.

Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, darunter das geschätzte Alter des Universums in Kombination mit der Lichtgeschwindigkeit und der Expansion des Weltalls. Laut neueren Berechnungen aus dem Jahr 2016 ist davon auszugehen, dass etwa zehnmal so viele Sterne existieren wie zuvor angenommen. Demnach beläuft sich die Anzahl der Sterne im All auf mindestens 700 Trilliarden.

Denn mittlerweile gehen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von einer Mindestanzahl von einer Billion Galaxien aus, was einer enormen Anzahl an Sternen entspricht. Das Infrarot-Weltraumobservatorium der Esa habe jedoch bereits einen bedeutenden Beitrag geleistet, indem es Galaxien im Infrarotbereich gezählt und ihre Helligkeit gemessen hat, heißt es bei der Organisation. Dennoch scheint die präzise Bestimmung noch weit von den Möglichkeiten der menschlichen Technologie entfernt zu sein.

