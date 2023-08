Galaxien – Faszinierende Strukturen im Universum

Eine der faszinierenden Strukturen im Weltall ist eine Galaxie. Unsere Milchstraße ist eine von vielen Milliarden Galaxien.

München – Was ist eigentlich eine Galaxie? Gemeint sind damit unzählige Sterne sowie Gaswolken, Staub, dunkle Materie und Planeten, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Sie bewegen sich gemeinsam durch das Universum. Die Forschung geht davon aus, dass es etwa 200 Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum gibt.

Name: Milchstraße Typ: Balkenspiralgalaxie Alter: etwa 13,6 Milliarden Jahre Anzahl Sterne: 100–400 Milliarden Fluchtgeschwindigkeit: 550 km/s

Struktur einer Galaxie: Unser Zuhause, die Milchstraße

Die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, ist das bekannteste Beispiel für eine Galaxie. Sie ist eine Balkenspiralgalaxie – eine Galaxie mit einer flachen, scheibenförmigen Struktur mit mehreren Spiralarmen. In diesen Armen befinden sich viele junge, leuchtende Sterne, die der Galaxie ihr charakteristisches Aussehen verleihen. Das Zentrum der Galaxie, oft als galaktisches Zentrum bezeichnet, enthält eine höhere Sternendichte und in vielen Fällen ein supermassereiches schwarzes Loch.

Größe und das Gewicht einer Galaxie: Die Dimensionen der Milchstraße

Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren, in ihr sollen sich 100 bis 400 Milliarden Sterne befinden. Wiegen soll die Milchstraße mitsamt all ihrer Bestandteile etwa 1,5 Billionen Sonnenmassen. „Sonnenmasse“ ist eine Einheit in der Astronomie, die verwendet wird, um die Masse von großen Objekten zu messen.

Als Grundlage dafür dient die Masse unserer Sonne. Diese Einheit wird verwendet, weil sie die Größenverhältnisse innerhalb des Universums auf eine für uns besser verständliche Größenordnung bringt. Sie hilft dabei, die enormen Massen von astronomischen Objekten zu begreifen, die weit über das hinausgehen, was wir in unserem täglichen Leben gewohnt sind.

Blick ins Weltall: Die Andromeda-Galaxie (M31). © IMAGO/Christian Zappel

In Zahlen ausgedrückt beträgt die Masse der Sonne etwa 1,99 Quintillionen Kilogramm. Wenn also gesagt wird, dass ein bestimmtes Objekt beispielsweise „10 Sonnenmassen“ hat, bedeutet das, dass es etwa zehnmal so massereich ist wie unsere Sonne. Ein gutes Beispiel für die Verwendung dieser Maßeinheit ist das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Sagittarius A* (Sgr A*) hat eine Masse von etwa vier Millionen Sonnenmassen, was bedeutet, dass es so massereich ist wie vier Millionen unserer Sonnen.

Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien: Kosmische Rätsel

Schwarze Löcher sind extrem dichte Objekte mit starker Gravitationskraft, die selbst Licht einschließt. Sie entstehen, wenn sehr massereiche Sterne kollabieren und eine Supernova erzeugen. Im Kern eines schwarzen Lochs befindet sich die Singularität, ein Bereich unendlicher Dichte. Der Ereignishorizont ist die unsichtbare Grenze, jenseits derer nichts, auch nicht Licht, entkommen kann.

Es gibt „normale“ schwarze Löcher und supermassereiche schwarze Löcher, die im Zentrum von Galaxien liegen und Millionen oder Milliarden von Sonnenmassen haben. Da sie kein Licht abgeben, sind schwarze Löcher schwer zu erforschen. Wissenschaftler nutzen indirekte Methoden, wie die Beobachtung benachbarter Sterne oder die Erfassung von Gravitationswellen, um mehr über sie zu erfahren.

Bewegung einer Galaxie: Die Milchstraße im Kosmos

Galaxien bewegen sich nicht nur innerhalb ihres eigenen Systems, sondern auch im Universum. Unsere Milchstraße dreht sich, wobei sich die Sterne und andere Komponenten um das galaktische Zentrum bewegen. Da sich alle Galaxien im Weltall bewegen, verändern sie auch ihre Positionen zueinander. Bekannt ist beispielsweise, dass die Milchstraße in etwa vier Milliarden Jahren mit der benachbarten Andromeda-Galaxie zusammenstoßen und verschmelzen wird.

