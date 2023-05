Wie sind die Kontinente entstanden? Neue Studie widerspricht bisheriger Theorie

Von: Nadja Zinsmeister

Zur Entstehung der Kontinente der Erde gibt es eine seit längerem existierende Theorie. Diese wird nun durch die Studie zweier Forscherinnen widerlegt.

Washington D.C. Die Existenz von kontinentalen Erdplatten inmitten der Ozeane ermöglicht die Bedingungen für Leben auf der Erde. Ohne diese Platten gäbe es keinen Lebensraum für Menschen und zahlreiche Tierarten. Die Kontinente sind somit neben Wasser und Sauerstoff eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Leben an Land. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nun eine neue Theorie entwickelt, wie unsere Kontinente ursprünglich entstanden sein könnten.

Eine bereits seit längerem existierende Hypothese besagt, dass die kontinentalen Platten aufgrund ihrer eisenarmen Zusammensetzung über dem Meeresspiegel liegen und somit einer der primären Bausteine für Kontinente sind. Eine Studie aus dem Jahr 2018 hatte gezeigt, dass die eisenarme Chemie in den Erdplatten vermutlich auf die Kristallisation des Minerals Granat zurückzuführen ist.

Wie sind die Kontinente der Erde entstanden? Neue Studie erforscht es

Allerdings widerspricht eine neue Studie dieser Behauptung. Die Forscherinnen Megan Holycross und Elizabeth Cottrell von der Smithsonian Institution in Washington haben die Theorie überprüft und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ihre Studie wurde am 4. Mai in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Über die Ergebnisse hatten zunächst das Magazin Popular Science und Science berichtet. Die Wissenschaftlerinnen seien in der Theorie von 2018 auf ein Detail gestoßen, das ihnen nicht stimmig schien.

„Man braucht hohen Druck, um Granat stabil zu machen. Und man findet dieses eisenarme Magma an Orten, an denen die Kruste nicht so dick ist und der Druck daher nicht so hoch ist“, zitiert Popular Science die Mitautorin Cottrell aus einer Erklärung. Die beiden Forscherinnen testeten deshalb, ob die Kristallisation von Granat tatsächlich notwendig ist, damit sich kontinentale Platten bilden. Die Wissenschaftlerinnen schufen dafür in einer speziellen Kolben-Zylinder-Presse die gleichen Druckverhältnisse und Temperaturen, wie sie in den tiefen Magmakammern der Erdkruste vorherrschen. Darin konnten sie anschließend Gestein einschmelzen und Granatproben züchten.

Neue Theorie: Wie die Kontinente entstanden sind

Durch die Experimente kamen Cottrell und Holycross zu dem Ergebnis, dass sich in den Granatproben nicht genug oxidiertes Eisen sammeln konnte, um die eisenarme Zusammensetzung in den Erdplatten zu erklären. „Diese Ergebnisse machen das Granatkristallisationsmodell zu einer äußerst unwahrscheinlichen Erklärung dafür, warum Magmen aus kontinentalen Bogenvulkanen oxidiert und eisenarm sind“, zitiert Pop Culture die Forscherin Cottrell weiter. Stattdessen gehen die Forscherinnen davon aus, dass oxidierter Schwefel das Eisen oxidiert und damit der eisenarmen Beschaffenheit zugrunde liegt. Die neue Theorie untersucht nun ein anderer Wissenschaftler unter der Mentorschaft von Elizabeth Cottrell im Institut.

